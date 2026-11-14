W Izraelu kandydat na premiera Gadi Eisenkot oświadczył, że premier Binjamin Netanjahu prowadzi „rasistowską” kampanię przeciwko arabskim obywatelom kraju. Eisenkot nazwał próby marginalizowania i zbiorowego stygmatyzowania arabskiego sektora naruszeniem zasad odpowiedzialności obywatelskiej — podaje The National.

Oświadczenie Eisenkota

Polityk napisał na platformie X, że arabscy obywatele są integralną częścią historii Izraela. Według niego stali się oni celem agresywnej kampanii delegitymizacji, podsycanej z powodów politycznych przez ustępującego premiera i jego otoczenie.

Eisenkot dodał, że można nie zgadzać się z przedstawicielami partii arabskich lub odczuwać głęboką niechęć do niektórych z nich, jednak nie wolno oczerniać całego sektora społeczeństwa.

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Negocjacje w sprawie rządu

Netanjahu wielokrotnie twierdził, że podczas wyborów 27 października doszło do rzekomych fałszerstw ze strony partii arabskich, nie przedstawiając dowodów. Krytykował również te partie za to, że po ataku z 7 października odmówiły nazwania Hamasu organizacją terrorystyczną, choć liderzy wszystkich tych partii potępili atak.

Partie z arabską większością zdobyły w wyborach rekordowe 19 mandatów i mogą odegrać decydującą rolę w tworzeniu rządu. Prezydent Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi misję utworzenia gabinetu po konsultacjach, podczas których jego kandydaturę poparła większość partii, w tym dwie listy arabskie.

Czteropartyjny sojusz Eisenkota zdobył 48 mandatów, blok Netanjahu — 53, podczas gdy do większości parlamentarnej potrzeba 61 mandatów. Jednocześnie Eisenkot wykluczył utworzenie rządu z udziałem partii arabskich, choć taki blok miałby 67 mandatów. Otrzymał sześć tygodni na utworzenie rządu.

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