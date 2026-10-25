W Australii, w mieście Port Lincoln w stanie Australia Południowa, załoga nowego okrętu patrolowego Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej HMAS Eyre odbyła uroczysty przemarsz i otrzymała od miasta prawo wolnego wstępu. Poinformowało o tym ABC News Australia. Podczas procesji wojskowi maszerowali z obnażonymi szablami, bagnetami zamocowanymi na karabinach, flagami, bębnami i orkiestrą.

Powrót do Port Lincoln

Kolumnę prowadziła nawigatorka okrętu, porucznik Katie Webb. Uczyła się w Port Lincoln, a od dzieciństwa spędzała czas na morzu na łodzi rybackiej swojego ojca. Jak powiedziała Webb, tymczasowe uprawnienia do prowadzenia łodzi otrzymała w wieku 12 lat, a później prowadziła jednostkę 80 kilometrów od Coffin Bay.

Webb wyznaczyła trasę HMAS Eyre na Półwysep Eyre, od którego nazwano okręt, prowadząc jednostkę obok swoich dawnych łowisk. Gdy okręt wpłynął do Boston Harbour w Port Lincoln, powitali go rodzice nawigatorki — Meg i Richard Webb. Richard Webb nazwał powrót córki do rodzinnego miasta na pokładzie okrętu emocjonalnym wydarzeniem dla całej rodziny.

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Ceremonia o historycznych korzeniach

80-metrowy okręt patrolowy klasy Arafura zbudowano w Australii Południowej. Jednym z jego zadań ma być współpraca z Australijskim Urzędem Zarządzania Rybołówstwem w celu ochrony krajowych zasobów rybnych i środowiska morskiego. Załoga HMAS Eyre wybrała tuńczyka błękitnopłetwego południowego jako swój symbol, który uosabia szybkość, siłę i wytrzymałość na morzu.

Burmistrzyni Port Lincoln Diana Mislov wręczyła dowódczyni okrętu, komandor porucznik Amy Browns, ozdobny zwój poświadczający nadanie prawa wolnego wstępu. Superintendent policji Australii Południowej Phil Johnson zatrzymał wojskową kolumnę, po czym marynarze przedstawili zwój i ruszyli dalej do teatru Nautilus, gdzie odbyło się oficjalne powitanie.

Według komandor porucznik Browns tradycja wywodzi się z XIII wieku: w czasie wojny miasto w ten sposób wyrażało zaufanie do jednostki i pozwalało jej przejść ulicami z bronią. W ceremonii w Port Lincoln uczestniczyły setki osób, w tym weterani Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej i kadeci marynarki z Whyalli. Dowództwo okrętu ma nadzieję rozmieścić HMAS Eyre w pobliżu Szelfu Północno-Zachodniego za sześć–osiem tygodni, aby wesprzeć Maritime Border Command.

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