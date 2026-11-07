W pakistańskiej prowincji Pendżab Agencja Ochrony Środowiska poinformowała o wykryciu 593 przypadków pożarów rolniczych w ośmiu dystryktach. Jak podaje Dawn, według agencji 581 pożarów zostało już ugaszonych w ramach kampanii przeciwko smogowi i spalaniu pozostałości roślinnych.

Monitoring w ośmiu dystryktach

Według EPA incydenty wykryto w dystryktach Hafizabad, Sheikhupura, Nankana Sahib, Faisalabad, Kasur, Sialkot, Sargodha i Gujranwala. W tym celu wykorzystano monitoring satelitarny, obserwację naziemną oraz wyspecjalizowane zespoły nocne.

Agencja rozszerzyła mechanizm kontroli za pośrednictwem Punjab Climate Watch Hub. Centrum przez całą dobę analizuje dane satelitarne dotyczące anomalii pożarowych i przekazuje zweryfikowane alerty powiatowym zespołom terenowym, aby mogły reagować na miejscu.

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Zespoły szybkiego reagowania

W operacji zaangażowano zespoły szybkiego reagowania, wyposażone w traktory z cysternami przeciwpożarowymi, sprzęt gaśniczy oraz personel, aby docierać do miejsc pożarów i je gasić.

W minionym tygodniu dyrektor generalny EPA Abdullah Nayar Sheikh przeprowadził niezapowiedziane kontrole rozmieszczenia zespołów terenowych i systemów monitoringu wzdłuż głównych autostrad oraz drogi Grand Trunk. Polecił zapewnić nieprzerwane nocne patrole, szybkie reagowanie na alerty satelitarne oraz wzmocniony nadzór nad terenami rolniczymi, gdzie istnieje ryzyko spalania pozostałości po zbiorach.

Wyspecjalizowane zespoły nocne monitorują także obszary rolnicze, korytarze autostrad i pobliskie miejscowości, gdzie pożary mogą pozostawać niezauważone w nocy.

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