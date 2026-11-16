W Meksyku organizacje ekologiczne zwróciły się do sądu o wstrzymanie nowych zasad połowów w Zatoce Kalifornijskiej, które znacząco zmniejszają obszar siedliska morświna vaquita, najmniejszego na świecie morświna, chroniony przed sieciami skrzelowymi. Jak informuje Mongabay, wnioskodawcy uważają, że zmiany zagrażają około 10 osobnikom tego gatunku, które według dostępnych szacunków pozostały na świecie.

Wniosek do sądu

Zmiany regulacyjne wprowadzono w październiku 2026 roku. 6 listopada Greenpeace Mexico, Center for Biological Diversity oraz meksykańska organizacja Conservation of Marine Mammals of Mexico złożyły wniosek o zawieszenie ich obowiązywania.

Dyrektorka wykonawcza Greenpeace Mexico Aleira Lara Galicia oświadczyła, że sąd może powstrzymać osłabienie ochrony, zanim większość siedliska vaquity znajdzie się pod zagrożeniem ze strony niebezpiecznych sieci. Powodowie podkreślili również, że nie należy czekać na kolejny przypadek schwytania vaquity jako przyłowu, aby wprowadzić tymczasowe środki służące zachowaniu gatunku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmniejszenie strefy ochronnej

W zatoce funkcjonuje kilka częściowo nakładających się stref ochronnych. Strefa zerowej tolerancji o powierzchni 225 kilometrów kwadratowych zakazuje wszelkiej żeglugi i połowów. Największa strefa zakazu używania sieci skrzelowych obejmowała wcześniej 11 tysięcy kilometrów kwadratowych, jednak nowe zasady zmniejszyły ją do 1562 kilometrów kwadratowych — o niemal 86%.

Ponadto zasady przewidują trasę tranzytową przez strefę zerowej tolerancji, która pozwoli łodziom przecinać krytycznie ważne siedlisko vaquity. Ekolodzy twierdzą, że fragmentuje to zasięg występowania zwierzęcia. Zauważyli, że w 2025 i 2026 roku vaquity obserwowano również poza tą strefą, dlatego monitoring powinien obejmować wszystkie obszary, w których odnotowano ten gatunek.

Vaquita jest gatunkiem endemicznym Zatoki Kalifornijskiej, nazywanej również Morzem Corteza. Jej populacja zmniejszała się przez trzy dekady głównie z powodu zaplątywania się w sieci skrzelowe. Takie sieci są nielegalnie stawiane między innymi w celu połowu totoaby — ryby, której pęcherz pławny jest sprzedawany na czarnym rynku, głównie w Azji. Meksykańskie Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych oświadczyło, że będzie nadal koordynować działania na rzecz ochrony vaquity z innymi organami państwowymi.

Czytaj nas na