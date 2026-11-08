Ekolodzy i działacze na rzecz ochrony przyrody ostrzegają, że reintrodukcja bielików w Anglii i Walii może stanowić zagrożenie dla kolonii ptaków morskich, w tym maskonurów, nurzyków, alki, fulmarów i mew trójpalczastych. Jak podaje The Guardian, część naukowców uważa, że wypuszczenie dużej liczby drapieżników może doprowadzić do gwałtownego spadku liczebności niektórych populacji lęgowych.

Plan reintrodukcji w Walii

W Gwent na południu Walii proponuje się wypuszczenie do 60 bielików. Tymczasem w Exmoor w Anglii przez trzy lata wypuszczanych jest 20 młodych ptaków. Projekt w Gwent popiera Gwent Wildlife Trust, natomiast Wildlife Trust of South & West Wales jest mu przeciwna.

Sarah Kessell, kierowniczka Wildlife Trust of South & West Wales, wyraziła zaniepokojenie możliwym wpływem bielików na ptaki gniazdujące na klifach. Szczególne obawy budzą wyspy Skomer i Skokholm u wybrzeży Walii, gdzie występują ważne populacje ptaków morskich. W ubiegłym miesiącu jednego z bielików wypuszczonych w Exmoor zauważono nad Skomer.

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Bezpośredni i pośredni wpływ

Profesor ochrony i ekologii ptaków morskich Stephen Votier zauważył, że bieliki mogą znacząco wpływać na takie populacje. Oprócz bezpośredniego polowania na ptaki i pisklęta drapieżniki mogą zmuszać dorosłe osobniki do czasowego opuszczania gniazd. W takim przypadku pisklęta stają się bardziej narażone na ataki mew i krukowatych.

Badanie z 2023 roku wykazało, że wzrost liczebności bielików w północnej Norwegii przyspieszył utratę kolonii mew trójpalczastych w Røst w 2020 roku. Autorzy pracy podkreślili, że nie można twierdzić, iż podobna sytuacja z pewnością powtórzy się w południowej Walii, jednak nie można tego również wykluczyć.

Jednocześnie Geoff Hilton, kierownik ds. badań opartych na dowodach w Wildfowl and Wetlands Trust, oświadczył, że projekt zakłada stopniowe utworzenie od siedmiu do dziewięciu par lęgowych w ciągu 10 lat. Jak powiedział, bieliki mają zróżnicowaną dietę, a organizatorzy nie oczekują znacznego spadku populacji żadnego pojedynczego gatunku. Natural Resources Wales rozpatruje wniosek dotyczący wypuszczenia ptaków w Gwent; decyzja spodziewana jest do końca roku, a w przypadku wstępnej zgody konsultacje społeczne odbędą się pod koniec 2026 roku i na początku 2027 roku.

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