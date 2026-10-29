Organizacje ekologiczne wezwały do zachowania łąk zamieszkanych przez wschodnie płomykówki łąkowe w ramach projektu Parku Naukowego Shalun w Tainanie na Tajwanie. Projekt jest związany z planami Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) dotyczącymi fabryki chipów nowej generacji. Poinformował o tym Taipei Times.

Obszary do zachowania

12 października zakończyło się posiedzenie dotyczące określenia zakresu drugiego etapu oceny oddziaływania projektu na środowisko. Zgodnie z jego wnioskami deweloper musi ocenić możliwość wyłączenia z projektu stref „Parking 1” i „Przemysłowa 1-2”, aby uniknąć szkód dla ekosystemu.

W tych strefach planowane są parking i centrum zero waste. Badacz Tainan Community College Chao Jui-kuang powiedział, że oba tereny obejmują łącznie 11,29 hektara łąk, na których zauważono gniazdo wschodniej płomykówki łąkowej.

Jak powiedział, łąki są także miejscem aktywności bażantów obrożnych oraz innych ptaków drapieżnych, w tym syczków obrożnych, kani czarnoskrzydłych i pustułek.

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Siedlisko sów

Badacz Huang Huan-chang zaznaczył, że projekt obejmuje dwa główne obszary ekologiczne dla wschodnich płomykówek łąkowych — farmę Shalun i dorzecze rzeki Erjen. Podkreślił, że łąk na wysokim brzegu rzeki, gdzie znajdują się gniazda sów, nie należy traktować jako terenu kompensacji ekologicznej.

Przedstawicielka Wetlands Taiwan Hsieh Yi-chen poinformowała, że łąki na wysokich brzegach rzek są siedliskiem pierwszego poziomu dla tych ptaków. Grunty rolne, w tym farmy satoyama, zaliczyła do drugiego poziomu, a stawy rybne, pola solne i inne rozdrobnione obszary — do trzeciego.

Przedstawiciel Apple Bird Satoyama Conservation Foundation Tseng Lung-yung powiedział, że na aktywność sów w obrębie parku naukowego zostaną zachowane jedynie 63 hektary. Zwrócił także uwagę na trudności z tworzeniem odpowiednich dla sów terenów kompensacyjnych poza terenem projektu i wezwał do rozpoczęcia tworzenia takich siedlisk przed rozpoczęciem budowy w przyszłym roku.

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