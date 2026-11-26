Aktywność gospodarcza w Argentynie w trzecim kwartale skurczyła się o 1,8% po spadku o 1% w drugim kwartale. Dane wskaźnika aktywności gospodarczej EMAE wskazują na techniczną recesję, informuje Euronews, powołując się na argentyński Narodowy Instytut Statystyki i Spisów Powszechnych.

We wrześniu wskaźnik wzrósł o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak pozostawał o 1,2% niższy niż we wrześniu 2025 roku. Ostateczne dane dotyczące produktu krajowego brutto, które umożliwią oficjalną ocenę dynamiki gospodarki, mają zostać opublikowane 16 grudnia. Rząd prezydenta Javiera Mileia zaapelował, by nie wyciągać pochopnych ostatecznych wniosków, podczas gdy ekonomiści uznają dwa kwartały spadku za oznakę technicznej recesji.

Słaby popyt krajowy

Spadek wiązany jest przede wszystkim ze słabym popytem krajowym. Wydobycie węglowodorów i minerałów wzrosło we wrześniu o 11,1% w ujęciu rocznym, ale nie wystarczyło to, aby zrekompensować pogorszenie w innych sektorach. Rybołówstwo skurczyło się o 48,6%, rolnictwo o 2%, a przetwórstwo przemysłowe o 1,8%.

Konsumpcja również osłabła z powodu spadku siły nabywczej i drogich kredytów. Oprocentowanie pożyczek osobistych wynosi około 64% rocznie, a około 6 mln osób nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań dłużnych.

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Inflacja, płace i zatrudnienie

Choć roczna inflacja znacząco spadła w porównaniu z 211% w 2023 roku, prognoza średniego wzrostu cen na 2026 rok pogorszyła się z 22,4% do 31%. Miesięczna inflacja w październiku wyniosła 2,2%, po 1,9% we wrześniu.

Według szacunków firmy konsultingowej LCG oficjalnie zarejestrowane płace do września wzrosły realnie o 2,5% w porównaniu z grudniem poprzedniego roku, jednak nadal pozostawały poniżej poziomu z listopada 2023 roku. W sektorze publicznym skumulowany spadek wyniósł 15,4%. Bezrobocie w drugim kwartale 2026 roku osiągnęło 7,9% — najwyższy poziom od początku prezydentury Mileia. Według oficjalnych danych kraj stracił ponad 300 tys. miejsc pracy w sektorze prywatnym i około 70 tys. w sektorze publicznym, a około 30 tys. firm zakończyło działalność.

LCG oczekuje, że PKB Argentyny w 2026 roku wzrośnie nie więcej niż o 0,7%, podczas gdy rząd wyznaczył cel na poziomie 3%. Na 2027 rok rząd prognozuje wzrost o 4%, a szacunek LCG wynosi około 1,5%.

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