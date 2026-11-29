Produkt krajowy brutto Francji w trzecim kwartale 2026 roku spadł o 0,2% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Na wskaźnik wpłynął spadek eksportu i nakładów brutto na środki trwałe, informuje Anadolu Agency, powołując się na dane francuskiego Narodowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych.

Szacunek PKB zrewidowano w dół

Szacunek spadku francuskiej gospodarki zrewidowano w dół o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednią oceną. W drugim kwartale gospodarka kraju nie odnotowała wzrostu.

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Eksport i inwestycje spadły

Od lipca do września eksport Francji zmniejszył się o 1,6% po wzroście o 2,9% w poprzednim kwartale. Jednocześnie import wzrósł o 0,1%, a handel zagraniczny netto obniżył PKB o 0,6 punktu procentowego.

Nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 0,9% z powodu słabszych wydatków na budownictwo i towary przemysłowe. Wzrost konsumpcji gospodarstw domowych o 0,3% oraz pozytywny wkład zmian zapasów wynoszący 0,3 punktu procentowego nie zrekompensowały spadku. Siła nabywcza gospodarstw domowych w przeliczeniu na jednostkę konsumpcyjną wzrosła o 0,2%.

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