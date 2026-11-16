Według CNBC, PKB Japonii niespodziewanie skurczył się w trzecim kwartale o 0,1% w ujęciu rocznym w porównaniu z poprzednim kwartałem. Był to pierwszy spadek japońskiej gospodarki od roku.

Wynik okazał się gorszy od prognoz

W poprzednim kwartale gospodarka Japonii wzrosła o 1,4%. Sondaż Reutersa przewidywał wzrost PKB o 0,3% w trzecim kwartale. Faktyczny wynik okazał się więc słabszy od oczekiwań podanych przez agencję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Presja na konsumpcję

CNBC powiązało spadek gospodarczy z zakończeniem subsydiów energetycznych, co wywierało presję na konsumpcję. Według publikacji dopłaty dla gospodarstw domowych przestały obowiązywać we wrześniu, przez co konsumenci musieli mierzyć się z wyższymi cenami energii. Wzrost kosztów energii stał się jednym z czynników wpływających na popyt konsumpcyjny.

Czytaj nas na