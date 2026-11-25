Gospodarka USA w trzecim kwartale wzrosła o 4,3% w ujęciu rocznym, poinformowało Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych. Drugi szacunek był o 0,9 punktu procentowego wyższy od wstępnego szacunku wynoszącego 3,4%, podaje Anadolu Agency.

Rewizja szacunku PKB

Rewizja wskaźnika wynika przede wszystkim z wyższych szacunków inwestycji i wydatków konsumpcyjnych. Od lipca do września inwestycje, wydatki konsumpcyjne i wydatki rządowe przyczyniły się do wzrostu PKB, podczas gdy eksport spadł, a import wzrósł. Ponieważ import jest odejmowany przy obliczaniu produktu krajowego brutto, jego wzrost ograniczał ogólny wskaźnik.

W drugim kwartale gospodarka USA wzrosła o 2,2% w ujęciu rocznym. Największy wkład w przyspieszenie w trzecim kwartale miały szybszy wzrost inwestycji i ożywienie wydatków rządowych. Spadek eksportu częściowo zniwelował ten wynik, a import rósł szybciej niż w poprzednim kwartale.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Popyt krajowy i zyski

Realna wartość sprzedaży końcowej prywatnym nabywcom krajowym, łącząca wydatki konsumpcyjne i prywatne inwestycje trwałe, wzrosła o 5,8% w ujęciu rocznym. Poprzedni szacunek zakładał wzrost o 4,9%.

Realny dochód krajowy brutto zwiększył się o 4,4% po zrewidowanym wyniku 2,3% w drugim kwartale. Zyski przedsiębiorstw z bieżącej produkcji wzrosły o 206 mld dolarów po zwiększeniu o 384 mld dolarów kwartał wcześniej. Indeks cen zakupów krajowych brutto wzrósł o 2,7%, a jego wcześniejszy szacunek obniżono z 3%. Indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą wzrósł o 2,1%, a bazowy indeks PCE z wyłączeniem żywności i energii — o 2,5%.

Czytaj nas na