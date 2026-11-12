Gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła w trzecim kwartale o 0,7%, mimo wysokich cen ropy i gazu. Wynik ten odpowiadał oczekiwaniom analityków, a odporność wykazali zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa, informuje The Guardian.

Dynamika we wrześniu

Według brytyjskiego Urzędu Statystyki Narodowej produkt krajowy brutto kraju wzrósł we wrześniu o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Ekonomiści oczekiwali zerowej dynamiki. Jednocześnie urząd statystyczny zrewidował szacunek wzrostu za sierpień: zamiast 0,1% odnotowano obecnie zerową dynamikę.

Wpływ cen energii

Urząd Statystyki Narodowej zaznaczył, że skok cen benzyny, oleju napędowego i gazu ziemnego po nowej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ograniczał tempo wzrostu gospodarczego w lipcu–wrześniu. We wrześniu cena ropy przekroczyła 100 dolarów za baryłkę i utrzymywała się powyżej tego poziomu do początku listopada, choć w ostatnich dniach spadła.

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Ceny gazu ziemnego były około trzykrotnie wyższe niż w lutym, przed atakiem USA i Izraela na Iran. Wzrost kosztów paliwa podbił inflację: cena benzyny w Wielkiej Brytanii przekroczyła 1,70 funta szterlinga za litr, a średnia cena oleju napędowego zbliżyła się do 2 funtów.

W ubiegłym tygodniu Bank Anglii podniósł stopę procentową o 0,25 punktu procentowego, do 4%, próbując ograniczyć presję inflacyjną. Urząd Odpowiedzialności Budżetowej podczas listopadowej prezentacji budżetu prognozował wzrost brytyjskiej gospodarki o 1,2% w tym roku.

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