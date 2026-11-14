W Wielkiej Brytanii główny ekonomista Banku Anglii Huw Pill oświadczył, że bank centralny prawdopodobnie będzie musiał ponownie podnieść stopę procentową w przyszłym miesiącu i na początku 2027 roku, aby ograniczyć inflację. Wcześniej w tym miesiącu regulator podniósł stopę z 3,75% do 4%.

Jak informuje The Guardian, Pill uważa ostatnią decyzję za ważny krok w dostosowaniu polityki pieniężnej, jednak podkreślił, że może to nie wystarczyć. Według niego Bank Anglii zrobi to, co konieczne, aby z czasem przywrócić inflację do docelowego poziomu 2%.

Oczekiwania dotyczące inflacji

Pill przypuścił, że wiosną przyszłego roku inflacja w Wielkiej Brytanii może osiągnąć 5%. Powiązał to ryzyko z wysokimi cenami ropy i gazu w związku z konfliktem Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Jego zdaniem może to skłonić pracowników sektora publicznego i prywatnego do żądania znacznych podwyżek wynagrodzeń, co może dłużej utrzymywać inflację na wysokim poziomie.

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Główny ekonomista wyraził także obawy dotyczące tak zwanych wtórnych efektów inflacyjnych — sytuacji, w której wzrost kosztów i wynagrodzeń napędza dalszy wzrost cen. Dodał, że jego zdaniem bank centralny zbyt długo zwlekał z reakcją na ryzyko inflacyjne.

Wpływ na kredytobiorców

Kolejne podwyżki stóp mogą oznaczać znaczny wzrost rat hipotecznych dla około 2,3 mln właścicieli domów, którzy w przyszłym roku będą musieli refinansować swoje kredyty. Rynki finansowe oczekują, że w 2027 roku stopa w Wielkiej Brytanii może zbliżyć się do 5%.

Jednocześnie analitycy wskazują na ryzyka dla sektora produkcyjnego i branży budowlanej, która kurczyła się przez znaczną część roku. Gospodarstwa domowe mogą także ograniczyć wydatki w obliczu oczekiwanego wzrostu limitu cen energii do niemal 2 tys. funtów dla typowego gospodarstwa oraz średniego wzrostu podatku lokalnego o niemal 5%.

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