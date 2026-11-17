Pięć organizacji zwróciło się do ONZ z prośbą o rewizję statusu FIFA jako sygnatariuszki Ramowej inicjatywy ONZ „Sport dla działań na rzecz klimatu”. Autorzy skargi twierdzą, że światowy organ zarządzający piłką nożną nie wykazuje należytej szczerości w realizacji zobowiązań klimatycznych z powodu rozszerzania międzynarodowych turniejów i partnerstwa komercyjnego z firmą naftową Aramco, informuje The Guardian.

Zobowiązania dotyczące emisji

FIFA jest sygnatariuszką inicjatywy ONZ, której uczestnicy muszą do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 50% oraz współpracować z kluczowymi zainteresowanymi stronami nad wspólnymi działaniami klimatycznymi. Zasady ramowe przewidują możliwość pozbawienia organizacji statusu sygnatariusza, jeśli pojawią się wątpliwości co do szczerości jej udziału lub zdolności do uczestnictwa w programie.

Skargę do kierownictwa Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu złożyły New Weather Institute, New Weather Institute Sweden, Fossil Free Football, Scientists for Global Responsibility oraz FairSquare. Uważają one, że działania FIFA są sprzeczne z jej deklaracjami dotyczącymi odpowiedzialności klimatycznej.

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Zastrzeżenia dotyczące turniejów i Aramco

Autorzy wystąpienia wskazują na zwiększenie skali męskich mistrzostw świata: liczba meczów wzrosła z 64 w 2022 roku do 104 tego lata, a spotkania odbyły się w 16 miastach trzech krajów. Zdaniem organizacji czyni to turniej najbardziej zanieczyszczającymi mistrzostwami świata w historii. Zauważyły również, że mistrzostwa świata w 2030 roku zaplanowano w sześciu krajach na trzech kontynentach, a liczba uczestników może potencjalnie wzrosnąć do 64 reprezentacji.

W 2021 roku FIFA przedstawiła strategię klimatyczną, zgodnie z którą zobowiązała się zmniejszyć emisje o połowę do 2030 roku i osiągnąć zerowy bilans emisji netto do 2040 roku. Jednocześnie skarżący twierdzą, że dokument nie wyjaśnia, w jaki sposób cele te zostaną osiągnięte, a rozszerzanie najważniejszych turniejów świadczy raczej o zwiększeniu śladu klimatycznego.

Osobnym zarzutem stało się wieloletnie partnerstwo FIFA z saudyjskim gigantem energetycznym Aramco, który jest jednym z głównych globalnych partnerów organizacji. Organizacje twierdzą, że reklamy Aramco będą wszechobecne podczas kolejnych mistrzostw świata kobiet. FIFA i Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu poproszono o komentarz w sprawie skargi, a Aramco odmówiło komentarza.

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