W Finlandii badacze wykryli związek między dłuższym czasem przed ekranem w czasie wolnym a różnicami w objętości istoty szarej mózgu u nastolatków. Uczestnicy, którzy częściej korzystali z ekranów i urządzeń cyfrowych, mieli mniejszą objętość istoty szarej w przyśrodkowym obszarze skroniowym, związanym z pamięcią i uczeniem się, informuje News-Medical.

Wyniki badania MRI

Jednocześnie dłuższy czas przed ekranem wiązał się z większą objętością istoty szarej w niektórych obszarach kory płata czołowego, uczestniczących w planowaniu ruchów, uwadze, pamięci roboczej i podejmowaniu decyzji. Był on również związany z większą objętością istoty szarej w obszarze potylicznym mózgu, który uczestniczy w przetwarzaniu informacji wzrokowej.

Doktorantka Instytutu Biomedycyny Uniwersytetu Wschodniej Finlandii Hannamari Skog zaznaczyła, że większa objętość istoty szarej w tych strefach może być związana z aplikacjami i grami wymagającymi uwagi, planowania motorycznego oraz wzrokowego przetwarzania informacji. Jak powiedziała, w prawidłowym rozwoju mózgu w okresie dojrzewania objętość istoty szarej zmniejsza się, a efektywność pracy mózgu wzrasta. Dlatego wykryty związek może również odzwierciedlać opóźniony rozwój mózgu.

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Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna

Wyższy poziom ogólnej aktywności fizycznej wiązał się z większą objętością istoty szarej w prawym obszarze potylicznym. Lepsza sprawność fizyczna była związana z większą objętością płata ciemieniowego, który uczestniczy w uwadze, przetwarzaniu informacji sensorycznej i postrzeganiu otoczenia. Jednocześnie wiązała się ona z mniejszą objętością hipokampa i tylnego zakrętu obręczy, które uczestniczą w procesach pamięci, uczenia się, uwagi i wewnętrznego przetwarzania informacji.

W badaniu przekrojowym uczestniczyły 44 zdrowe młode osoby w wieku od 16 do 19 lat: 25 dziewcząt i 19 chłopców. Dane zbierano w latach 2018–2019 w ramach badania PANIC Uniwersytetu Wschodniej Finlandii oraz badania FitBrain Szpitala Uniwersyteckiego w Kuopio. Objętość istoty szarej mierzono za pomocą rezonansu magnetycznego, a dane dotyczące czasu przed ekranem i aktywności fizycznej zbierano w ankietach. Sprawność fizyczną oceniano na podstawie wyników 50-metrowego biegu wahadłowego i skoku w dal z miejsca. Wyniki opublikowano w czasopiśmie NeuroImage: Reports.

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