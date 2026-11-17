Fińscy badacze stwierdzili, że dłuższy czas przed ekranem w dzieciństwie był powiązany z lepszymi wynikami przetwarzania informacji poznawczych w okresie dojrzewania. O wynikach ośmioletniej obserwacji dzieci w Finlandii informuje ScienceDaily.

W badaniu uczestniczyło 260 dzieci: 124 dziewczęta i 136 chłopców. W momencie oceny w okresie dojrzewania ich średni wiek wynosił 15,8 roku. Naukowcy analizowali związek między aktywnością fizyczną, zachowaniem sedentarnym, korzystaniem z ekranów a wynikami testów dotyczących uczenia się, uwagi i pamięci roboczej.

Liczy się nie tylko czas, ale także rodzaj zajęcia

Przetwarzanie informacji poznawczych obejmuje zdolność odbierania danych, utrzymywania uwagi, zapamiętywania szczegółów, uczenia się i rozwiązywania problemów. Badacze przypuszczają, że szczególne znaczenie może mieć to, czym dokładnie dziecko zajmuje się za pomocą urządzeń cyfrowych. Zajęcia edukacyjne, twórczość, gry strategiczne i zadania wymagające rozwiązywania problemów mogą wymagać różnego poziomu zaangażowania umysłowego.

Autorzy nie wzywają do całkowitej rezygnacji z ekranów, lecz podkreślają potrzebę łączenia cyfrowych zajęć stymulujących aktywne myślenie z aktywnością fizyczną.

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Różnice między dziewczętami a chłopcami

U dziewcząt więcej czasu poświęcanego od dzieciństwa na lekką aktywność fizyczną wiązało się z lepszą pamięcią roboczą w okresie dojrzewania. U chłopców lepsze wyniki pamięci roboczej wiązały się z większym udziałem w zorganizowanej aktywności fizycznej, w tym w sporcie lub ustrukturyzowanych treningach.

Jednocześnie czujniki ruchu i tętna nie wykazały związku między ogólnym poziomem aktywności fizycznej lub czasem spędzanym w pozycji siedzącej a wskaźnikami poznawczymi. Autorzy zaznaczają, że sensory rejestrują ruch, ale nie określają, czy dana osoba w tym czasie się uczy, rozwiązuje złożone zadanie, uczestniczy w zorganizowanej aktywności czy odpoczywa.

Wyniki wskazują na związki statystyczne, a nie na efekt przyczynowo-skutkowy. Badacze zaznaczyli, że do ustalenia przyczyn potrzebne są dodatkowe badania interwencyjne. Praca została opublikowana w czasopiśmie Pediatric Exercise Science.

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