W Australii Clare Testoni, była partnerka pisarza Craiga Silveya, po raz pierwszy publicznie skomentowała jego skazanie w sprawie dotyczącej materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Nazwała jego działania wielką zdradą i oświadczyła, że ona oraz troje ich małych dzieci stali się wtórnymi ofiarami, według ABC News Australia.

Oświadczenie Testoni

Testoni opublikowała oświadczenie w internecie po skazaniu Silveya. Poinformowała, że rozstała się z nim po 13 latach związku, gdy tylko dowiedziała się o jego przestępstwach.

Według Testoni wiedziała, że Silvey doświadczał stresu i miał problemy ze zdrowiem psychicznym, jednak nie rozumiała, co naprawdę się działo. Wyraziła również współczucie dzieciom poszkodowanym, przedstawionym w materiałach rozpowszechnianych przez Silveya, oraz powiedziała, że chce zapewnić swoim córkom bezpieczeństwo i miłość.

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Wyrok i konsekwencje dla rodziny

W tym tygodniu Silvey został skazany na siedem miesięcy więzienia za posiadanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań wideo przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Podczas ogłaszania wyroku sędzia Hayley Cormann określiła materiały, które posiadał, a także jego korespondencję na ich temat, jako odrażające i poniżające.

Testoni nazwała ten rok najtrudniejszym w swoim życiu. Opowiedziała, że po rozstaniu sama wychowuje troje dzieci w wieku poniżej czterech lat i próbuje odbudować swoje życie oraz relacje z przyjaciółmi. Jak zaznaczyła, osobną trudnością pozostaje pytanie, jaką rolę Silvey będzie nadal odgrywał w życiu dzieci.

Oświadczyła również, że w ciągu ostatnich sześciu lat coraz bardziej oddalała się od Silveya. Jej zdaniem przestał interesować się jej pracą, nie wsparł kontynuowania przez nią studiów doktoranckich po narodzinach pierwszego dziecka i dawał pierwszeństwo własnej, bardziej udanej karierze pisarskiej.

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