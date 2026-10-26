W Australii były policjant Beau Lamarre-Condon podczas nagranej rozmowy z przyjacielem oświadczył, że ten źle usłyszał lub zinterpretował szczegóły jego rzekomego przyznania się do postrzelenia dwóch osób. Jak informuje ABC News, nagranie wizyty przyjaciela u przebywającego w areszcie oskarżonego, która odbyła się w grudniu 2025 roku, odtworzono ławnikom w Sądzie Najwyższym.

Lamarre-Condon nie przyznał się do dwóch zarzutów zabójstwa Jessego Bairda i jego chłopaka Luke’a Daviesa w lutym 2024 roku. Według prokuratury zastrzelił parę ze służbowego pistoletu w domu Bairda w okolicy Paddington. Obrona twierdzi, że mężczyzna działał w samoobronie, i wskazała na dwie odrębne sprzeczki z mężczyznami z udziałem pistoletu.

Spór dotyczący zeznań

Przyjaciel oskarżonego, którego nazwiska nie ujawniono na mocy sądowego zakazu, zeznał w ubiegłym tygodniu, że Lamarre-Condon przyszedł do jego miejsca pracy w dniu rzekomej strzelaniny. Według świadka oskarżony powiedział, że zabił ludzi ze swojej broni, a także stwierdził, że nie zamierzał strzelać do drugiej osoby, ale nie mógł zostawić świadka.

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W grudniowej rozmowie Lamarre-Condon zaprzeczał tej wersji i nalegał, że przyjaciel mógł źle usłyszeć wypowiedziane słowa lub błędnie je zinterpretować. Świadek odpowiedział, że właśnie tak to zostało powiedziane. W sądzie wyjaśnił, że coraz bardziej się irytował, ponieważ oskarżony próbował zmienić jego słowa i przekonać go, że jego zeznania są niedokładne.

Torba na deskę surfingową i podróż na Bali

Sąd usłyszał również, że dwa dni przed rzekomymi zabójstwami Lamarre-Condon wraz z przyjacielem kupował w Mirandzie torbę na deskę surfingową. Według zeznań przyjaciela oskarżony powiedział, że chce odebrać swoją deskę od Bairda, i poprosił go, aby stanął obok torby, żeby ją zmierzyć.

Ciała Bairda i Daviesa znaleziono osiem dni po rzekomym zabójstwie w torbach na deski surfingowe w pobliżu posiadłości na wiejskim terenie Bungonia, na południe od Sydney. Świadek stwierdził również, że podczas wspólnej podróży na Bali pod koniec 2024 roku Lamarre-Condon nie surfował i chciał kupić tłumik do broni. W nagraniu grudniowej rozmowy oskarżony oświadczył, że zamontowanie tłumika na służbowej broni palnej jest niemożliwe.

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