W Australii Południowej były policjant Matthew Thomson zostanie w przyszłym tygodniu zwolniony warunkowo po odbyciu kary więzienia za kilka napaści na swoją byłą żonę, Stellę Magnisalis. Stanowa Rada ds. Zwolnień Warunkowych potwierdziła, że po wyjściu z więzienia Thomson będzie objęty monitoringiem elektronicznym.

Jak informuje ABC News Australia, Thomson spędził za kratami niewiele ponad rok. W ubiegłym roku został skazany na dwa lata i trzy miesiące więzienia po przyznaniu się do kilku napaści na Magnisalis, popełnionych w latach 2013–2018. Sąd ustalił również 12-miesięczny okres bez możliwości zwolnienia warunkowego, dlatego mógł ubiegać się o nie od czerwca.

Poszkodowana dowiedziała się o dacie z mediów

Magnisalis oświadczyła, że Departament Służb Korekcyjnych poinformował ją jedynie o zbliżającym się zwolnieniu jej byłego męża, lecz nie podał konkretnej daty. Jak powiedziała, informacja o wyjściu Thomsona na wolność w przyszłym tygodniu była dla niej zaskoczeniem, ponieważ dowiedziała się o tym z doniesień medialnych.

Kobieta powiedziała, że obawia się o swoje życie i rozważa możliwości zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie, w tym wyjazd ze stanu, za granicę lub zamieszkanie u krewnych. Oświadczyła również, że policja Australii Południowej nie była konsekwentna w informowaniu jej o sytuacji.

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Stanowiska policji i służb

Policja Australii Południowej wskazała, że informowanie o wynikach rozpatrzenia kwestii zwolnienia warunkowego oraz organizacja zwolnienia należą do obowiązków Departamentu Służb Korekcyjnych. Policja dodała, że nie została poinformowana o pozytywnym wyniku wniosku Thomsona.

Departament Służb Korekcyjnych oświadczył, że jego jednostka ds. poszkodowanych zastosowała właściwą procedurę. Wyjaśniono, że decyzję w sprawie daty zwolnienia oraz ujawnienia tej informacji podejmuje niezależna od rządu Rada ds. Zwolnień Warunkowych. Rada poinformowała, że Thomson ukończył wszystkie wymagane programy w więzieniu i jej zdaniem nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa.

Minister policji Michael Brown oświadczył, że sprawdzi, czy w tej sprawie przestrzegano właściwej procedury. Jednocześnie poparł niezależną decyzję rady o zwolnieniu warunkowym oraz zastosowaniu monitoringu elektronicznego.

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