W Malezji były premier Najib Razak 6 listopada opuścił więzienie Kajang, aby odbyć pozostałą część kary w areszcie domowym. Stało się to możliwe po zapłaceniu grzywny w wysokości 50 mln ringgitów malezyjskich, co było warunkiem królewskiego ułaskawienia.

Jak podaje Channel NewsAsia, partia Zjednoczona Malezyjska Organizacja Narodowa oświadczyła, że grzywna została rano wpłacona do Sądu Najwyższego w Kuala Lumpur. Środki zebrano w ramach kampanii publicznych darowizn, która osiągnęła wymaganą kwotę.

Wyjazd z więzienia

Dziennikarz AFP widział, jak samochód z 73-letnim Razakiem wyjechał z terenu więzienia Kajang w towarzystwie kolumny pojazdów. Drogę do jego rezydencji w Kuala Lumpur zablokowano policyjną taśmą i pachołkami drogowymi. W pobliżu stały samochody patrolowe i mobilne policyjne furgony, a funkcjonariusze ustawili także dwa namioty do kontroli tłumu.

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Sprawa SRC International

Razak pełnił funkcję premiera Malezji od 2009 do 2018 roku i przebywał w więzieniu od 2022 roku. Został skazany na 12 lat więzienia i grzywnę w wysokości 210 mln ringgitów za siedem zarzutów związanych z 42 mln ringgitów spółki SRC International, byłej spółki zależnej państwowego funduszu inwestycyjnego 1Malaysia Development Berhad. Zaprzeczał, by dopuścił się nieprawidłowości.

W 2024 roku Malezyjska Rada ds. Ułaskawień skróciła karę Razaка o połowę — do sześciu lat — oraz obniżyła grzywnę do 50 mln ringgitów. We wrześniu król Malezji, sułtan Ibrahim Sultan Iskandar, udzielił Razakowi warunkowego ułaskawienia, które pozwoliło mu odbywać pozostałą część kary w domu do oczekiwanego zwolnienia w sierpniu 2028 roku, pod warunkiem zapłacenia grzywny.

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