Była premier Bangladeszu Sheikh Hasina, która przebywa w Indiach po ucieczce z kraju w sierpniu 2024 roku, planuje powrót 16 grudnia — w Dzień Zwycięstwa Bangladeszu w wojnie o niepodległość z 1971 roku. Według jej rzecznika rząd w Dhace oświadczył, że polityczka zostanie natychmiast aresztowana po powrocie, a wyrok śmierci zostanie wykonany, informuje BBC News.

79-letnia Hasina została zaocznie skazana na śmierć za zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z jej rolą w tłumieniu powstania, które zakończyło jej 15-letnie rządy. Proces przeprowadzony pod jej nieobecność wywołał pytania o przestrzeganie zasad rzetelnego procesu. Według ONZ podczas powstania siły bezpieczeństwa mogły zabić do 1400 osób. Partia Hasiny, Liga Awami, została w Bangladeszu zdelegalizowana.

Możliwe trasy powrotu

Pomocnik Hasiny, Abu Obaida Arin, powiedział, że chce ona, aby rząd Bangladeszu zorganizował dla niej lot z Delhi. Jeśli tak się nie stanie, Hasina może, według niego, skorzystać z lotu komercyjnego lub przekroczyć granicę lądową. Arin twierdzi, że zwolennicy polityczki wyznaczyli dziewięć możliwych punktów przekroczenia liczącej 4096 kilometrów granicy indyjsko-bangladeskiej.

Minister stanu ds. zagranicznych Bangladeszu Humayun Kabir oświadczył, że Hasina może zostać sprowadzona do kraju wyłącznie w kajdankach. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wniosek Dhaki o jej ekstradycję jest rozpatrywany zgodnie z ustaloną procedurą, a dobrowolny powrót jest odrębną kwestią.

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Napięcia w Bangladeszu i relacjach z Indiami

Arin oświadczył, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy Hasina przeprowadziła ponad 300 interaktywnych rozmów głosowych na Telegramie z liderami partii i aktywistami we wszystkich 64 dystryktach i 300 okręgach wyborczych kraju. Twierdzi również, że Liga Awami jest zdolna zmobilizować do pięciu milionów zwolenników na trasie od granicy do Dhaki. Jednocześnie partia jest zdelegalizowana, a część jej przywódców przebywa za granicą, w więzieniu lub się ukrywa.

Według projektu monitorującego konflikty Acled do 23 listopada zwolennicy partii przeprowadzili 40 demonstracji i ponad 140 zamieszek. Co najmniej 11 osób, w tym dwóch cywilów, zginęło w wyniku przemocy politycznej w listopadzie; Acled bezpośrednio wiąże sześć zgonów z zamieszkami. Analityczka Acled ds. Azji Południowej Pearl Pandya uważa powrót Hasiny za mało prawdopodobny z powodu wyroku śmierci, ale zaznacza, że jej oświadczenia zaktywizowały zwolenników.

Pobyt Hasiny w Indiach komplikuje również relacje między Delhi a Dhaką. Indie udzieliły schronienia byłej sojuszniczce, podczas gdy władze Bangladeszu domagają się jej ekstradycji. Politolog Avinash Paliwal z Londyńskiej Szkoły Studiów Orientalnych i Afrykańskich uważa, że najmniej szkodliwą opcją dla Indii byłby powrót Hasiny na nowy proces oraz przywrócenie Ligi Awami pod innym przywództwem.

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