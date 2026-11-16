Była premier Bangladeszu Sheikh Hasina oświadczyła, że zamierza wrócić do kraju w grudniu, mimo groźby egzekucji. W wywiadzie udzielonym AFP drogą elektroniczną powiedziała, że jest świadoma ryzyka, ale podjęła decyzję o powrocie do domu.

Jak informuje Channel NewsAsia, Hasina wyjechała do Indii w sierpniu 2024 roku po studenckim powstaniu, które zakończyło jej 15-letnie rządy. Od tamtego czasu przebywa poza Bangladeszem.

Wyrok śmierci i apelacja

W ubiegłym roku bangladeski sąd zaocznie skazał Hasinę na karę śmierci, uznając ją winną zbrodni przeciwko ludzkości w sprawie śmiertelnego stłumienia protestów. Władze Bangladeszu kilka dni wcześniej oświadczyły, że w razie powrotu może zostać stracona, a możliwość odwołania się od wyroku została utracona z powodu przekroczenia terminu wniesienia apelacji.

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79-letnia polityczka wielokrotnie odrzucała legalność postępowania sądowego. Według niej przeciwko niej wszczęto ponad 600 fałszywych spraw, w tym pod zarzutami korupcji.

Wniosek o ekstradycję

Dhaka zażądała od Indii wydania Hasiny, a strona indyjska poinformowała, że rozpatruje wniosek w trybie prawnym. Sama Hasina oświadczyła, że nie zamierza prosić Indii o pomoc w powrocie, ponieważ planuje przyjechać dobrowolnie.

Zaprzeczyła także udziałowi jej partii Liga Awami w niedawnej serii ataków z użyciem butelek z mieszanką zapalającą, o które władze ją oskarżały. Według Hasiny jej prawnicy złożyli za pośrednictwem placówki dyplomatycznej Bangladeszu w Nowym Delhi wnioski o wydanie bangladeskiego paszportu i krajowego dowodu tożsamości.

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