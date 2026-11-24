W Japonii Bank Japonii może nadal podnosić stopy procentowe, aby ograniczyć inflację, jednak słabe wydatki konsumpcyjne mogą utrudnić ten kurs. Były członek zarządu banku centralnego Seiji Adachi prognozuje, że regulator podniesie główną stopę z obecnych 1,25% do 1,5% w grudniu lub styczniu, informuje Channel NewsAsia.

Prognoza dalszych podwyżek

Według oceny Adachiego Bank Japonii może podnieść stopę do 1,75% lub 2% w przyszłym roku, aby nie dopuścić do przekroczenia przez inflację celu wynoszącego 2%. Uważa on, że inflacja pozostanie powyżej celu w przyszłym roku, mimo rządowych subsydiów na paliwo, które osłabiły presję cenową na gospodarstwa domowe.

Były urzędnik wyjaśnił, że firmy mogą nadal przerzucać wyższe koszty surowców na konsumentów. W materiale wskazano również, że utrzymujące się wysokie ceny energii oraz droższy import z powodu słabego jena nasilają presję inflacyjną. We wrześniu Bank Japonii podniósł stopę do 1,25% po podwyżce w czerwcu.

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Słaba konsumpcja i presja polityczna

Jednocześnie Adachi ostrzegł, że konsumpcja w kraju słabnie w tym roku i spada poniżej trendu z ostatnich lat. Jego zdaniem rosnące koszty życia i wyższe stopy procentowe skłaniają gospodarstwa domowe do większego oszczędzania zamiast wydawania pieniędzy.

Przypuścił również, że oznaki słabej konsumpcji mogą skłonić administrację premier Sane Takaichi oraz jej zwolenników polityki stymulowania gospodarki do sprzeciwu wobec kolejnych podwyżek stóp. Pierwszą konsekwencją bardziej restrykcyjnej polityki dla gospodarstw domowych mogą być wyższe stawki kredytów hipotecznych, zaznaczył Adachi.

Gospodarka Japonii niespodziewanie skurczyła się w lipcu–wrześniu w związku ze spadkiem konsumpcji. Prezes Banku Japonii Kazuo Ueda powiedział w ubiegłym tygodniu, że słabość ta była skutkiem przejściowych czynników, w tym niekorzystnej pogody. Większość analityków ankietowanych przez Reuters oczekuje podwyżki stopy w grudniu oraz kolejnego kroku do końca marca.

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