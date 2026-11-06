Sąd w Makau, specjalnym regionie administracyjnym Chin, skazał byłego deputowanego i prodemokratycznego aktywistę Au Kam Sana na 12 lat i sześć miesięcy więzienia. 69-letni polityk został uznany za winnego kilku czynów, w tym podważania politycznej władzy państwa. Jest to pierwsza publicznie znana sprawa na podstawie ustawy Makau o bezpieczeństwie narodowym, informuje Deutsche Welle.

Istota zarzutów

Au Kam San został zatrzymany w lipcu 2025 roku. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym w Makau weszła w życie w 2009 roku, a jego sprawa stała się pierwszym publicznie znanym postępowaniem na podstawie tej ustawy.

Au zarzucono także przekazywanie fałszywych informacji organizacjom poza Makau, nastawionym wrogo wobec Chin, aby podsycać nienawiść do lokalnych władz i Pekinu. W oświadczeniu sądu twierdzi się, że przez długi czas pomagał i współpracował z zewnętrznymi organizacjami, nazwanymi tam wrogimi, przy gromadzeniu, przygotowywaniu i publicznym rozpowszechnianiu obrazów oraz informacji zawierających polityczne twierdzenia o wywrotowym charakterze.

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Sąd oświadczył również, że Au miał rzekomo dążyć do podsycania nienawiści mieszkańców Makau wobec centralnego rządu Chin w celu obalenia i podważenia podstaw ustroju państwowego, zapisanych w konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej.

Niejawne postępowanie i reakcja UE

Rozprawy w tej sprawie odbywały się za zamkniętymi drzwiami i zakończyły się we wrześniu po trzech dniach postępowania. Sędzia wcześniej odmówił przeprowadzenia otwartego procesu, powołując się na konieczność ochrony interesów bezpieczeństwa narodowego. Krytycy wyrażali wątpliwości co do sprawiedliwości takiego postępowania.

Au Kam San był członkiem organu ustawodawczego Makau przez dwie dekady i opuścił stanowisko w 2021 roku. Był również współorganizatorem wydarzeń upamiętniających w Makau rocznicę stłumienia protestów na pekińskim placu Tiananmen w 1989 roku. W ubiegłym roku Unia Europejska potępiła jego aresztowanie, stwierdzając, że pogłębia ono obawy dotyczące ograniczania pluralizmu politycznego w Makau.

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