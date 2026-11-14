W Australii ława przysięgłych uznała byłego posła parlamentu stanowego Nowej Południowej Walii Rory'ego Amona za winnego przestępstw seksualnych wobec 13-letniego chłopca. 37-letniemu politykowi może grozić znaczna kara więzienia.

Jak informuje The Guardian, ława przysięgłych podjęła decyzję w piątek po około czterech godzinach narad. Amon został uznany za winnego obcowania płciowego z osobą w wieku od 10 do 14 lat, a także nieprzyzwoitej napaści na dziecko.

Drugi proces

Było to drugie rozpatrzenie sprawy w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii. W marcu inny skład ławy przysięgłych uniewinnił Amona od ośmiu odrębnych zarzutów przestępstw seksualnych wobec dzieci, jednak nie zdołał wydać werdyktu w dwóch punktach, za które polityk został teraz uznany za winnego.

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Zarzuty dotyczyły kontaktów Amona z 13-letnim chłopcem, którego poznał na stronie dla dorosłych. Sąd usłyszał, że przed ich spotkaniem w 2017 roku na parkingu przy budynku mieszkalnym chłopca wymieniali się wyraźnymi zdjęciami.

Stanowisko obrony i wymiar kary

Amon zaprzeczał winie i twierdził, że uczciwie i w uzasadniony sposób uważał, iż chłopiec miał więcej niż 16 lat. Podczas pierwszego procesu sąd usłyszał, że nastolatek zawyżył swój wiek podczas rejestracji w aplikacji randkowej, a także w kontaktach z Amonem.

W chwili pierwszego kontaktu z nastolatkiem Amon pracował dla federalnego posła z Mackellar, Jasona Falinskiego. Później odbył dwie kadencje w radzie Northern Beaches, a w 2023 roku został wybrany posłem z okręgu Pittwater. Po postawieniu zarzutów został wydalony z Partii Liberalnej i złożył rezygnację. Amon pozostaje na wolności za kaucją; posiedzenie w sprawie wymiaru kary wyznaczono na 27 listopada.

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