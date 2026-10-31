W Australii były detektyw Fred Swift i byli sąsiedzi Darryla Younga oświadczyli, że mężczyzna skazany za potrójne morderstwo przez lata terroryzował społeczności rolnicze w Queensland, był zamieszany w kradzieże bydła i groził ludziom. Jak informuje ABC News Australia, Young odbywa trzy kary dożywotniego pozbawienia wolności z prawem ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 40 latach. Odwołuje się od wyroku skazującego i kary.

63-letni Young został skazany za zabójstwo Mervyna i Marie Schwarz oraz jej syna Grahama Tighe'a w Bogie w 2022 roku. Według źródła przed strzelaniną bezpodstawnie oskarżył rodzinę o kradzież bydła. Ranny został również Ross Tighe, jedyny ocalały.

Śledztwo i wyrok z 2006 roku

Swift, który pracował w jednostce policji Queensland zajmującej się dochodzeniami w sprawie przestępstw dotyczących bydła, powiedział, że poznał Younga w 1994 roku. Według niego Young był głównym podejrzanym w sprawie kradzieży bydła w rejonie Bowen i wielokrotnie mu groził.

Według byłego detektywa jednostka przez wiele lat otrzymywała zgłoszenia dotyczące Younga, ale nie miała wystarczających dowodów, by postawić mu zarzuty. W 2003 roku Swift zauważył podejrzane znaki wypalane na bydle na placu w Gracemere, daleko od Bowen. Twierdzi, że Young i jego matka Janelle zmieniali znaki i rejestrowali oznaczenia podobne do znaków ich sąsiadów.

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W 2006 roku Young przyznał się do kradzieży 147 sztuk bydła wraz z matką. Został skazany na dwa lata więzienia z możliwością zwolnienia po sześciu miesiącach. Janelle Young otrzymała karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Sędzia Bob Pack nazwał wówczas ten proceder „dość wyrafinowanym”, w szczególności ze względu na odległość Gracemere od rejonu Bowen.

Oświadczenia byłych sąsiadów

Były sąsiad rodziny Youngów, Steve Norman, powiedział, że od 1986 roku próbował doprowadzić do pociągnięcia Younga do odpowiedzialności. Według niego po zgłoszeniach do policyjnej jednostki na jego posesji niszczono wiatraki, kradziono pompy i uszkadzano ogrodzenia. Norman twierdzi również, że Young groził jego córkom.

Inny były sąsiad, Robert Kohler, powiedział, że niemal codziennie miał problemy z Youngiem w Bogie i nie spotkałby się z nim bez broni. Twierdzi, że zgłaszał policji podejrzaną aktywność na swojej posesji, ale jego zgłoszenia nie zostały odpowiednio potraktowane.

Policja Queensland nie skomentowała zarzutów dotyczących kradzieży bydła ani sposobu, w jaki jednostka rozpatrywała zgłoszenia. Służba wskazała, że detektywi z Rural and Stock Crime Squad prowadzą dochodzenia w sprawie złożonych przestępstw na obszarach wiejskich, które mogą obejmować rozległe terytoria i wymagać długiego czasu.

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