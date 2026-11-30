W Japonii Bank Japonii może podnieść główną stopę procentową w grudniu 2026 roku, jeśli na rynku akcji nie dojdzie do znaczącego spadku. Były dyrektor wykonawczy regulatora Eiji Maeda uważa, że w 2027 roku stopa może wzrosnąć do 2,0–2,25%, podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Możliwa podwyżka w grudniu

Maeda powiedział, że wyprzedaż akcji spółek technologicznych związanych z sektorem sztucznej inteligencji jest korektą po niezrównoważonym wzroście notowań i raczej nie spowoduje recesji w Japonii. Jego zdaniem pozwala to Bankowi Japonii utrzymać koncentrację na ryzykach inflacyjnych.

Powiązał ryzyko bardziej trwałej inflacji z wysokimi kosztami importowanego paliwa i produktów naftowych, które utrzymuje przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie, a także ze słabym kursem jena. Maeda zaznaczył, że inflacja bazowa może okazać się wyższa od prognozy Banku Japonii, podczas gdy warunki finansowe w kraju pozostają łagodne.

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Prognoza stopy na 2027 rok

Według oceny Maedy, po możliwej grudniowej podwyżce do 1,5% regulator może podnieść stopę do 1,75% w marcu 2027 roku, gdy będzie więcej jasności co do perspektyw wzrostu płac. We wrześniu Bank Japonii już podniósł stopę do 1,25% po podwyżce w czerwcu.

Większość analityków ankietowanych przez Reuters oczekuje stopy na poziomie 1,5% w grudniu i 1,75% pod koniec marca. Sam Bank Japonii szacuje nominalną neutralną stopę, która ani nie przyspiesza, ani nie hamuje wzrostu gospodarczego, w przedziale od 1,1% do 2,5%. Maeda ocenia ją na 1,75–2,0% i uważa, że ze względu na wzrostowy trend inflacji stopa końcowa może być nieco wyższa.

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