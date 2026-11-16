Na Łotwie były piłkarz reprezentacji narodowej Kaspars Gorkšs rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Kancelarii Państwowej. 16 listopada premier Andris Kulbergs przedstawił nowego szefa zespołowi instytucji, informuje LSM English.

Stanowisko dyrektora Kancelarii Państwowej faktycznie czyni Gorkšsa najwyższym urzędnikiem państwowym w kraju. Kulbergs oświadczył, że instytucja potrzebuje zmian, a nowy szef ma je wdrożyć. Według premiera celem jest stworzenie silnego centrum rządowego, które będzie działać w oparciu o dane i pomagać rządowi podejmować szybsze oraz trafniejsze decyzje.

Priorytety nowego szefa

45-letni Gorkšs wymienił wśród głównych zadań wsparcie Rady Ministrów w podejmowaniu wysokiej jakości decyzji i kontrolę ich realizacji, efektywne wykorzystanie środków budżetu państwa oraz zmianę kultury pracy administracji publicznej. Wezwał do przesunięcia akcentu z procedur na osiąganie wyników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zwracając się do pracowników Kancelarii Państwowej, Gorkšs oświadczył, że zaufanie społeczeństwa do administracji publicznej budują konkretne działania, w tym decyzje gospodarcze, efektywność pracy, przestrzeganie zasad i dyscyplina pracy.

Kariera poza futbolem

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Gorkšs był dyrektorem generalnym Konfederacji Pracodawców Łotwy. Od listopada 2020 roku kierował Jūrmalaską Szkołą Piłkarską. Gorkšs ma tytuł licencjata prawa oraz tytuł magistra nauk społecznych w dziedzinie politologii Uniwersytetu Łotewskiego.

Został wybrany na dyrektora Kancelarii Państwowej w wyniku otwartego konkursu, do którego wpłynęło 18 zgłoszeń.

Czytaj nas na