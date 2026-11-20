Były minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach wezwał do wzmocnienia działań przeciw odrze i zwiększenia poziomu szczepień przeciw tej chorobie. Przed rozpoczęciem nauki w szkole odsetek takich szczepień w kraju wynosi jedynie nieco ponad 90%, co nazwał sytuacją daleką od ideału, informuje Der Spiegel.

Status eliminacji odry

Według Lauterbacha w Niemczech wielokrotnie odnotowywano ogniska odry, dlatego kraj nadal nie ma statusu państwa, w którym odra została wyeliminowana. „Nigdy nie mieliśmy statusu, który Stany Zjednoczone właśnie utraciły” — powiedział w wywiadzie dla Rheinische Post.

Stany Zjednoczone utraciły ten status, który miały przez ponad ćwierć wieku. W materiale wskazano, że od początku 2025 roku w kraju wielokrotnie dochodziło do dużych ognisk tej wyjątkowo zakaźnej choroby. Eksperci wiążą je przede wszystkim ze spadkiem poziomu szczepień.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki eliminacji choroby

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza eliminację odry w kraju pod warunkiem, że przez co najmniej 12 miesięcy nie występuje tam ciągły łańcuch transmisji wirusa. Wymagany jest również skuteczny system nadzoru, który pozwala wiarygodnie rejestrować przypadki i ustalać między nimi związek genetyczny. Dopuszczalne są pojedyncze przypadki zawleczone, jeśli nie uruchamiają nowego łańcucha szerzenia się choroby.

Według WHO, aby zapobiec długotrwałemu szerzeniu się odry, konieczne jest objęcie co najmniej 95% populacji dwiema dawkami szczepionki. Lauterbach opowiedział się za aktywniejszym informowaniem o ryzyku choroby, w tym o możliwych ciężkich powikłaniach i trwałych skutkach dla dzieci, a także zalecił sprawdzanie indywidualnego statusu szczepień.

Czytaj nas na