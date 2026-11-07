W Nigerii były minister transportu Rotimi Amaechi oświadczył, że zmarły prezydent Muhammadu Buhari na piśmie obiecał poprzeć jego kandydaturę przed prawyborami prezydenckimi Kongresu Wszystkich Postępowców (APC) w 2022 roku. Według Amaechiego Buhari nie dotrzymał tej obietnicy, informuje Premium Times Nigeria.

Oświadczenie o pisemnej obietnicy

W programie The Situation Room w radiu Mainland 98.3 FM Amaechi nazwał zaufanie do Buhariego swoim pierwszym błędem podczas prawyborów. Jak twierdzi, ówczesny prezydent doradził mu, by nie prowadził kampanii, i zapewnił, że ogłosi go swoim kandydatem.

Amaechi powiedział, że Buhari przedstawił to zapewnienie na piśmie. Jednocześnie nie pokazał dokumentu ani nie sprecyzował, kiedy dokładnie został sporządzony. Były minister oświadczył, że opublikuje dokument, gdy napisze książkę.

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Prawybory APC w 2022 roku

W prawyborach APC, które odbyły się w Abudży w czerwcu 2022 roku, Bola Tinubu pokonał 13 innych kandydatów. Otrzymał 1271 głosów, podczas gdy Amaechi zajął drugie miejsce z 316 głosami. Ówczesny wiceprezydent Yemi Osinbajo był trzeci, zdobywając 235 głosów.

Amaechi stwierdził również, że Tinubu podczas wewnątrzpartyjnej rywalizacji odwoływał się do tożsamości religijnej. Twierdzi, że delegacja muzułmańskich Jorubów spotkała się z gubernatorami północno-zachodniej części kraju i wezwała ich do poparcia Tinubu ze względu na wspólną wiarę. Amaechi nie podał nazwisk członków delegacji ani nie przedstawił dowodów na takie rozmowy.

Według Amaechiego nie zamierza on zwracać się do przywódców katolickich z prośbą o prowadzenie wśród wiernych kampanii na jego rzecz. Uważa, że kampanie oparte na tożsamości religijnej mogą dzielić Nigeryjczyków.

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