Były minister pracy Hubertus Heil oficjalnie ogłosił swoją kandydaturę na jedno ze stanowisk współprzewodniczącego Partii Socjaldemokratycznej. Wybory całego kierownictwa SPD mają odbyć się w połowie stycznia na federalnym zjeździe partii w Bremie.

Heil poinformował o swojej decyzji w liście do krajowych struktur partii i jej zarządu. Według Tagesschau, list jest w posiadaniu stołecznego studia ARD. Heil oświadczył, że chce poświęcić pracy na stanowisku współprzewodniczącego partii wszystkie siły i uwagę. Jego zdaniem SPD musi nadal wpływać na rozwój kraju, a dla sprawnego funkcjonowania rządu i demokracji potrzebne są wyraziste partie o jasno określonym programie.

Rozdzielenie stanowisk

Kandydatura Heila pojawia się w kontekście trwającej w SPD dyskusji o rozdzieleniu stanowisk w kierownictwie partii i rządzie federalnym. Obecny współprzewodniczący partii Lars Klingbeil jest jednocześnie ministrem finansów i wicekanclerzem.

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Na zjeździe partii mogą zostać rozpatrzone propozycje, zgodnie z którymi stanowiska federalnego przewodniczącego SPD nie będzie można łączyć z funkcją ministra w rządzie. Jeden z takich projektów stanowi, że aby odbudować programowe zaufanie do partii pracowniczej, należy wyraźnie rozdzielić kierowanie partią od pracy na stanowiskach rządowych.

Program i kandydaci

Heil oświadczył, że chce wspólnie z partią opracować nowy program. Wśród jego priorytetów są przystępne koszty życia dla rodzin, pewne dochody, równe szanse, sprawiedliwe wynagrodzenia i warunki pracy. Opowiada się również za wzmocnieniem demokracji, odbudową zaufania, zwiększeniem bezpieczeństwa publicznego, dalszym wsparciem Ukrainy oraz pokojowym uregulowaniem konfliktów.

Heil został pierwszym oficjalnym kandydatem na stanowisko współprzewodniczącego SPD. Klingbeil jak dotąd nie wycofał się z udziału w wyborach. Premier Saary Anke Rehlinger, minister obrony Boris Pistorius i przewodniczący frakcji parlamentarnej SPD Matthias Miersch oświadczyli, że nie będą kandydować. Źródło największe szanse na stanowisko współprzewodniczącej daje Manueli Schwesig, która nie ogłosiła jeszcze swojej decyzji. Wśród możliwych współprzewodniczących u boku Heila wymieniane są także Franziska Giffey i Manja Schüle.

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