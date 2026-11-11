W Federacji Rosyjskiej — państwie agresorze — Sąd Rejonowy Taganski w Moskwie wymierzył byłemu ministrowi Michaiłowi Abyzowowi łączną karę 14 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał 54-letniego Abyzowa za winnego oszustwa związanego z inwestycjami w amerykańską zaawansowaną technologicznie firmę energii słonecznej Alion Energy, informuje The Moscow Times.

Inwestycje w Alion Energy

Według publikacji sąd uznał Abyzowa za winnego oszustwa wobec nienazwanej struktury w związku z inwestycjami w Alion Energy. Inne doniesienia wskazywały, że strukturą tą była państwowa Rosyjska Spółka Venture.

Prokuratorzy twierdzili, że Abyzow wraz z dwoma partnerami biznesowymi wprowadził Rosyjską Spółkę Venture w błąd, nakłaniając ją do kontynuowania inwestycji w Alion Energy. Według oskarżenia w ten sposób sprzeniewierzono 5 mln dolarów.

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Abyzow zaprzeczał oskarżeniom. Twierdził, że sam poniósł straty finansowe z powodu nieudanego projektu i nadal inwestował własne środki w Alion Energy już po domniemanym sprzeniewierzeniu.

Poprzedni wyrok i grzywna

Były minister odbywał już karę 12 lat więzienia, orzeczoną w 2023 roku. Wówczas uznano go za winnego oszustwa dotyczącego dwóch syberyjskich spółek energetycznych, utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej, nielegalnej działalności gospodarczej i łapownictwa.

Uwzględniając poprzedni wyrok, sąd wymierzył Abyzowowi łączną karę 14 lat więzienia. Materiał nie precyzuje, ile lat pozbawienia wolności przypada bezpośrednio na nową sprawę. Został on także ukarany grzywną w wysokości 80,1 mln rubli, co w materiale oszacowano na około 968 200 dolarów, otrzymał zakaz zajmowania stanowisk państwowych przez trzy lata oraz został pozbawiony odznaczeń państwowych. Wyrok może zostać zaskarżony.

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