Były dyrektor generalny Departamentu Edukacji, Zatrudnienia i Szkoleń Queensland Michael De'Ath zeznał przed komisją badającą działalność lokalnego oddziału CFMEU, że próbował on storpedować reformę systemu rozpatrywania skarg dotyczących bezpieczeństwa pracy. Jak podaje ABC News Australia, określił on ingerencję związku jako wyjątkowo rozległą w swojej karierze.

Reforma rozpatrywania skarg

De'Ath kierował departamentem za rządów laburzystowskiej minister Grace Grace w latach 2021–2024. Komisja bada domniemane nieprawidłowości w działalności oddziału CFMEU w Queensland i ponownie analizuje twierdzenia, że za poprzedniego rządu Partii Pracy związek rzekomo miał wpływ na regulatora Workplace Health and Safety Queensland, aby promować swój program w zakresie stosunków pracy.

Pełnomocnik komisji Dimitri Ternovski powiedział, że jedną z głównych kwestii podczas przesłuchań w tym tygodniu jest możliwy zakres wpływu związku na najwyższe szczeble władzy. De'Ath był również pytany o twierdzenia, że CFMEU mogła bezpośrednio kontaktować się z wysokimi urzędnikami i ministrami, omijając zwykłe procedury zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Była zastępczyni dyrektora generalnego Biura Stosunków Pracy Kim Bancroft wcześniej powiedziała komisji, że chciała wprowadzić scentralizowany system wstępnego rozdzielania zgłoszeń. Przewidywał on, że zawiadomienia o zagrożeniach dla bezpieczeństwa pracy będą trafiać na specjalną infolinię, a nie bezpośrednio do urzędników.

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Zeznania dotyczące decyzji kadrowych

Według Bancroft CFMEU zdecydowanie sprzeciwiała się tym zmianom i nalegała na możliwość bezpośredniego kontaktu z nią. Podczas przesłuchania zaznaczono, że taki porządek tworzył dodatkowe ogniwo w procesie rozpatrywania skarg, a sama Bancroft nie mogła być dostępna przez całą dobę.

De'Ath nazwał opór związku niezwykle frustrującym i oświadczył, że uważał go za celową próbę storpedowania procesu niepożądanego przez CFMEU. Porównał także poziom tego sprzeciwu z najwyższą oceną w dziewięciostopniowej skali.

Bancroft twierdziła, że De'Ath zwolnił ją w 2023 roku i powiedział jej, że pewna grupa związkowa była z niej niezadowolona. Podczas przesłuchania De'Ath wziął odpowiedzialność za tę decyzję kadrową, powołując się na utratę zaufania, a także wątpliwości co do jej kompetencji i uczciwości. Komisja rozpatrywała również przeniesienie byłej dyrektorki ds. zgodności WHSQ Helen Burgess, którą uznawano za ważne ogniwo między związkiem a regulatorem.

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