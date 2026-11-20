Eksperymentalny lek odchudzający retatrutide w dwóch badaniach klinicznych III fazy pomógł około dwóm trzecim uczestników z otyłością i bolesną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego zmniejszyć ból o co najmniej 50%. Informuje o tym ScienceDaily.

W badaniach prowadzonych przez Northwestern University wzięło udział łącznie ponad tysiąc osób. W grupie otrzymującej najwyższą dawkę retatrutide średnia utrata masy ciała wyniosła około 25%. W grupie placebo taki sam poziom zmniejszenia bólu osiągnęło 38% uczestników.

Zmiany masy ciała i wskaźników zdrowotnych

Retatrutide, opracowany przez firmę Eli Lilly, podaje się we wstrzyknięciu raz w tygodniu. Aktywuje receptory związane z trzema naturalnymi hormonami. W zależności od dawki uczestnicy badań tracili około 20%–25% masy ciała.

Oprócz zmniejszenia masy ciała i bólu u pacjentów obniżyły się również ciśnienie tętnicze, poziom lipidów we krwi oraz wskaźniki stanu zapalnego w organizmie. Wyniki obu badań opublikowano 8 listopada w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

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Pytania dotyczące przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów

Naukowcy oceniali ból za pomocą standaryzowanego wskaźnika WOMAC. Podczas wizyt uczestnicy określali natężenie bólu w skali od 0 do 10, a także codziennie odnotowywali swoje samopoczucie w aplikacji mobilnej.

Naukowcy nie ustalili jeszcze, czy retatrutide może spowalniać postęp choroby zwyrodnieniowej stawów i zmniejszać prawdopodobieństwo przyszłej operacji wymiany stawu kolanowego. Do badań nie włączano osób, które już potrzebowały takiej operacji. Dodatkowe badania mają również określić, w jakim stopniu złagodzenie bólu wiąże się z utratą masy ciała, a w jakim z możliwym przeciwzapalnym działaniem leku.

Autorzy podkreślają, że zmiana diety i aktywność fizyczna pozostają podstawowymi metodami dla osób z nadwagą i chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Takie działania mogą również pomóc uniknąć skutków ubocznych związanych z lekami GLP-1, w tym problemów żołądkowo-jelitowych i utraty masy mięśniowej.

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