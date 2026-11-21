Walijska bokserka Lauren Price może być główną gwiazdą letniej gali bokserskiej na Cardiff City Stadium w Cardiff w Walii po zunifikowaniu tytułów w swojej kategorii. Ekspert bokserski Steve Bunce powiedział, że umowa dotycząca walki na otwartym powietrzu w maju lub czerwcu została już zawarta. Według niego Price prawdopodobnie wcześniej stoczy obowiązkową obronę w lutym.

Możliwa rywalka w lutym

Jak informuje BBC Sport, możliwą rywalką Price w lutym jest wymieniana Francuzka Émilie Sonvico. Bunce zaznaczył, że latem w przeciwległym narożniku ringu nie będzie Claressy Shields, jednak rywalka Price będzie znacząca.

Promotor bokserki Ben Shalom powiedział, że Price potrafi przyciągnąć wystarczającą uwagę, aby duże walki odbywały się w Walii. Zespół chciałby również zorganizować jej walkę ze zwyciężczynią pojedynku między Chantelle Cameron a Mikaelą Mayer. Według oceny Shaloma występ Price na obiekcie Cardiff Rugby Club lub Cardiff City Football Club może zapewnić sprzedaż od 15 do 20 tys. biletów.

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Plany Price i ocena trenera

32-letnia Price powiedziała, że aby wzmocnić swoje sportowe dziedzictwo i poszerzyć bazę kibiców, musi przenosić się na areny o większej pojemności. Podkreśliła również, że jest gotowa walczyć z każdą rywalką.

Trener Rob McCracken, który kieruje programem bokserskim Team GB, nazwał Price najlepszą bokserką na świecie. Według niego wygrała igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i igrzyska europejskie, a także zdobyła wszystkie pasy w wadze półśredniej. McCracken dodał, że Price stoczyła zaledwie 11 zawodowych walk i jego zdaniem będzie nadal się rozwijać.

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