W Krakowie w Polsce broń zabezpieczona po sobotnim ataku mogła stanowić zagrożenie również po zatrzymaniu napastnika. W komentarzu dla Polsat News powiedział o tym podpułkownik rezerwy Michał Sitarski.

Ryzyko przypadkowego strzału

Sitarski przeanalizował zdjęcia i nagrania przedstawiające broń napastnika, która znalazła się w bagażniku patrolowego samochodu straży miejskiej. W jego ocenie na materiałach widać było dwa pistolety i karabinek z rodziny AR-15.

Ekspert przypuścił, że jeden z pistoletów mógł przypominać Walthera P99, drugi — Glocka 17 lub Glocka 19, a karabinek mógł być Diamondbackiem DB-15. Jednocześnie podkreślił, że na podstawie samych zdjęć nie można ostatecznie ustalić wszystkich cech broni.

Według Sitarskiego na podstawie położenia karabinka na zdjęciach nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy był naładowany. Zaznaczył, że w przypadku obecności naboju w komorze nabojowej w określonych okolicznościach mógł paść przypadkowy strzał. Ekspert nie twierdził, że zabezpieczony karabinek rzeczywiście był naładowany.

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Krytyka szkolenia policji

Były antyterrorysta Robert Szymański, który zajmuje się szkoleniem funkcjonariuszy, krytycznie ocenił obecny poziom szkolenia policji. Jednocześnie pozytywnie ocenił działania rannego policjanta, który po odniesieniu obrażeń odpowiedział ogniem podczas zatrzymania napastnika.

Szymański uważa, że podstawowe szkolenie nie wystarcza do utrzymania umiejętności potrzebnych podczas szczególnie niebezpiecznych interwencji. Skrytykował również podejście do zakupów wyposażenia, w którym, jego zdaniem, zbyt dużą rolę odgrywa cena, a nie jakość i przydatność sprzętu.

Zdaniem byłego antyterrorysty w jednostkach policji powinny działać specjalnie wyszkolone i wyposażone grupy, zdolne reagować przed przybyciem jednostek antyterrorystycznych. Zaznaczył, że podczas ataku jako pierwsi interweniowali funkcjonariusze pełniący codzienną służbę.

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