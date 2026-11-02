W Australii były rządowy ekspert ds. planowania stwierdził w anonimowym zgłoszeniu do komisji królewskiej stanu Wiktoria, że władze rzekomo sztucznie zawyżały kosztorys alternatywnej trasy Melbourne Airport Rail Link. Jak podaje ABC News Australia, o zgłoszeniu jako pierwsza napisała gazeta The Age. Zdaniem eksperta miało to sprawić, że trasa przez obszar Maribyrnong będzie mniej atrakcyjna, oraz wesprzeć wariant przez Sunshine.

Autor zgłoszenia twierdzi, że do kosztorysu alternatywnej trasy dodano od 3,8 do 4,6 mld dolarów kosztów tunelowania, które uważa za niepotrzebne. Powiedział również The Age, że gdy poruszył tę kwestię przed kierownictwem, rzekomo grożono mu zwolnieniem, jeśli nie potwierdzi, że trasa przez Sunshine jest optymalna.

Reakcja władz i opozycji

Minister ds. infrastruktury transportowej w gabinecie cieni Evan Mulholland oskarżył laburzystowski rząd o zastraszanie i wywieranie presji na wysokich urzędników. Wezwał premiera Bena Carrolla do wyjaśnienia, co wiedział o tych twierdzeniach i kiedy.

Według autora anonimowego zgłoszenia rzekoma groźba zwolnienia miała pochodzić od Jacinty Allan, ówczesnej minister transportu publicznego i dużych projektów. Przedstawiciel Allan zaprzeczył oskarżeniom i oświadczył, że była premier będzie w pełni współpracować z komisją królewską.

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Rząd stanowy odmówił komentarza co do istoty twierdzeń, oświadczając, że nie chce uprzedzać wniosków komisji. Minister Jaclyn Symes również podważyła wiarygodność części oświadczeń, zauważając, że w publikacji prasowej nie podano źródeł dla niektórych z nich.

Trasa przez Sunshine

Proponowana trasa przez Sunshine zakłada budowę nowej stacji w Keilor East, która ma połączyć ten obszar z lotniskiem i siecią metra. W 2018 roku rozważano kilka wariantów połączenia z lotniskiem w Melbourne po tym, jak ówczesny premier Malcolm Turnbull obiecał przeznaczyć na projekt do 5 mld dolarów.

Mulholland oświadczył, że Koalicja nie zmieni trasy przez Sunshine w razie wygranej w wyborach, ponieważ prace kontraktowe już się rozpoczęły. Badacz Centre for Public Integrity William Partlett nazwał oskarżenia niepokojącymi i zasugerował, że jeśli okażą się prawdziwe, mogą świadczyć o kulturze bezkarności w zarządzaniu dużymi projektami infrastrukturalnymi.

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