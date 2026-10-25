W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki, podczas rozprawy sądowej dotyczącej okoliczności śmierci Anele Tembe, ekspert stwierdził, że analiza trajektorii jej upadku z balkonu na 10. piętrze nie pozwala ostatecznie ustalić, czy skoczyła, poślizgnęła się, czy została popchnięta. Tembe, która miała 22 lata, zginęła po upadku z hotelu Pepperclub we wczesnych godzinach 11 kwietnia 2021 roku.

Jak informuje TimesLIVE, sąd wysłuchał zeznań eksperta kryminalistycznego, podpułkownika Jeremy’ego Philandera. Przeprowadził on eksperymenty rekonstrukcyjne 10 i 11 sierpnia 2021 roku, używając manekinów ważących 33,6 kg i 44,8 kg, zbliżonych do masy ciała Tembe. Przebieg testów rejestrował dron udostępniony przez Cape Peninsula University of Technology.

Wyniki rekonstrukcji

Według Philandera w scenariuszu przypadkowego poślizgnięcia manekin wylądował około 1,9 metra od ściany hotelu, podczas gdy ciało Tembe znaleziono w odległości około 5,1 metra. W testach symulujących skok odległość wyniosła 2,9 metra, a przy lekkim popchnięciu — 4,4 metra. W scenariuszu celowego popchnięcia manekin wylądował około 5,1 metra od budynku.

Jednocześnie ekspert podkreślił, że skok z wystarczającym ruchem do przodu również mógł dać trajektorię podobną do tej po popchnięciu. Dlatego same fizyczne parametry upadku nie mogą być ostatecznym dowodem żadnej z wersji.

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Zeznania o ostatnich chwilach

Sąd wysłuchał również informacji, że odcisk stopy na zewnętrznej krawędzi balkonu może wskazywać, iż Tembe stała twarzą do pokoju, plecami do ulicy. Śledczy, który badał miejsce zdarzenia, oświadczył, że rozmieszczenie śladów nie dowodzi, iż na balkonie doszło do szarpaniny; omawiano także brak widocznych śladów bójki lub innych zakłóceń.

Prawnik rodziny Tembe poruszył kwestię możliwej szarpaniny przed upadkiem, powołując się na zeznania o krzykach i obrażeniach odnotowanych podczas badań lekarskich. Ekspert przyznał, że nie można wykluczyć szarpaniny, lecz zaznaczył, że dostępne dowody nie ustalają, iż to ona spowodowała upadek.

Podczas badania lekarskiego po śmierci Tembe u jej narzeczonego, rapera Kiernanа Forbesa, znanego jako AKA, stwierdzono świeże zadrapania i siniaki. Lekarz opisał go jako zdenerwowanego i pobudzonego, co utrudniało uzyskanie pełnych wyjaśnień dotyczących pochodzenia tych obrażeń. Patolog sądowy nie znalazł jednoznacznych dowodów uduszenia i określił przyczynę śmierci jako mnogie tępe obrażenia odniesione w wyniku upadku. Rozprawy mają zostać wznowione 17 listopada.

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