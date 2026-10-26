Niezależni eksperci Komisji Śledczej ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego, utworzonej z mandatu ONZ, stwierdzili w nowym raporcie, że porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy w Palestynie nie powstrzymało działań Izraela, które kwalifikują jako ludobójstwo. Poinformował o tym 26 października 2026 roku The Hindu.

Ustalenia ekspertów

Eksperci oskarżyli również izraelskie siły o zbrodnie przeciwko ludzkości na Zachodnim Brzegu Jordanu. Wśród domniemanych zbrodni wymienionych w raporcie znalazły się tortury i gwałty.

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Raport opublikowano w poniedziałek, 26 października. Jego ustalenia mogą zostać wykorzystane przez prokuratorów Międzynarodowego Trybunału Karnego lub organy wymiaru sprawiedliwości w innych jurysdykcjach w sprawach mających na celu uzyskanie sprawiedliwości dla poszkodowanych i ich rodzin.

Stanowisko Izraela

Izrael zaprzecza zarówno oskarżeniom o ludobójstwo, jak i twierdzeniom o przemocy seksualnej. Jak zauważa publikacja, strona izraelska nie udzieliła natychmiastowej odpowiedzi po opublikowaniu raportu.

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