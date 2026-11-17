Chiny zintensyfikowały dalekie rozmieszczenia morskie w pobliżu południowych wysp Japonii i na przyległych wodach po sporze politycznym z Tokio w listopadzie 2025 roku. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał Defense News, Pekin wywiera długotrwałą presję na Japonię, nie naruszając międzynarodowego prawa morskiego.

Aktywność w pobliżu Japonii

Analitycy oceniają, że Chiny wykorzystują ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, misje dronów i rejsy grup lotniskowcowych. Katsuya Yamamoto, dyrektor programu strategii i odstraszania tokijskiej Sasakawa Peace Foundation, uważa, że regularne przejścia chińskiej floty w pobliżu południowo-zachodnich wysp Japonii stopniowo czynią taką obecność czymś zwyczajnym, rozszerzają doświadczenie operacyjne Chin i tworzą model akceptowalnej obecności w regionie.

Chodzi o tak zwany pierwszy łańcuch wysp, do którego należą Japonia, Tajwan i Filipiny. W ciągu siedmiu tygodni po oświadczeniu premier Japonii Sanae Takaichi amerykański ośrodek analityczny Center for Strategic and International Studies odnotował wzrost liczby znaczących działań eskalacyjnych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Spór wokół Tajwanu

W listopadzie 2025 roku Takaichi oświadczyła na posiedzeniu komisji Izby Reprezentantów Japonii, że chińska blokada morska lub konflikt zbrojny wokół Tajwanu mogą stanowić dla kraju sytuację zagrażającą jego istnieniu. Stephen Nagy, pracownik naukowy Japońskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, powiązał to oświadczenie ze skalą i charakterem chińskich rozmieszczeń.

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Na początku listopada sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu śledził w pobliżu wyspy ponad 100 jednostek powiązanych z chińskim wojskiem, w tym statki straży przybrzeżnej i okręty wojenne. Eksperci przypuszczali, że ze względu na skalę tego zgrupowania mogło ono być skierowane również przeciwko Japonii.

Reakcja Tokio

Według Center for Strategic and International Studies liczba chińskich okrętów marynarki wojennej na wodach wokół Japonii wzrosła w 2025 roku jedynie nieznacznie. Jednocześnie zwiększyła się liczba chińskich jednostek w przyległej strefie w pobliżu kontrolowanych przez Japonię wysp Senkaku, które Chiny nazywają Diaoyu. Jeffrey Kingston, profesor Temple University Japan Campus, również wskazał na nasilenie chińskiej działalności morskiej w pobliżu odległych japońskich wysp w rejonie wyspy Miyako.

Japoński rząd protestował przeciwko działaniom Chin, śledził chińskie okręty własnymi siłami i podrywał myśliwce. Japońskie media informowały, że Tokio rozważa plan obronny o wartości 70–80 bln jenów na pięcioletni okres, który rozpocznie się w kwietniu 2027 roku, wobec 43 bln jenów w poprzednich pięciu latach.

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