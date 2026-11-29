Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka na terytoriach palestyńskich Francesca Albanese przybyła w sobotę do miasta Meksyk w Meksyku po tym, jak Kostaryka nie pozwoliła jej wjechać do kraju. Informuje o tym Deutsche Welle.

Dwie noce na lotnisku

Albanese oświadczyła, że spędziła dwie noce na międzynarodowym lotnisku w San José po tym, jak w czwartek wieczorem odmówiono jej wjazdu. Według niej, gdy w sobotę wsiadała do samolotu, prawie 50 godzin nie spała.

Przybyła do San José na zaproszenie Uniwersytetu Kostaryki, który miał przyznać jej honorowy doktorat za działalność na rzecz praw człowieka. Kostarykańskie władze imigracyjne oświadczyły, że Albanese jest objęta alertem z powodu możliwych powiązań z terroryzmem, a jej obecność rzekomo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Albanese odrzuciła te twierdzenia, mówiąc, że rząd Kostaryki rozpowszechniał fałszywe informacje łączące ją z terroryzmem. Wygłosiła przemówienie z okazji przyznania stopnia przez łącze wideo z terminalu lotniska.

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Reakcja ONZ i program w Meksyku

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją i w piątek wezwał Kostarykę do umożliwienia Albanese wjazdu do kraju.

Na lotnisku w mieście Meksyk Albanese powitali zwolennicy Palestyny. Oczekuje się, że spędzi w Meksyku pięć dni, weźmie udział w wydarzeniu solidarnościowym z Palestyną, wydarzeniu w komisji praw człowieka w mieście Meksyk oraz wygłosi wykład uniwersytecki o odpowiedzialności w czasach ludobójstwa.

Albanese jest włoską prawniczką, która nie jest urzędniczką ONZ. W 2022 roku Rada Praw Człowieka ONZ powołała ją do monitorowania i raportowania o stanie praw człowieka na terytoriach palestyńskich. Wielokrotnie krytykowała politykę Izraela w Gazie.

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