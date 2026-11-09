W Izraelu Zarząd Zasobów Wodnych nie ma planu przeciwdziałania powodziom — powiedziała Orly Babitsky, kierowniczka ds. odporności klimatycznej w ekologicznej grupie rzeczniczej Adam Teva V'Din. W wywiadzie dla stacji radiowej 103FM wskazała również na brak finansowania i niepewność co do podziału odpowiedzialności między organami państwowymi i lokalnymi, informuje „Jerusalem Post”.

Brak finansowania

Według Babitsky w poprzedniej dekadzie wartość inwestycji powinna wynieść około 7 mld nowych izraelskich szekli. W rzeczywistości, jak podała, zainwestowano jedynie 1,5 mld szekli. Powiedziała, że nadal nierozstrzygnięte pozostają kwestie tego, kto dokładnie powinien odpowiadać za wydawanie środków i realizację działań na szczeblu krajowym oraz lokalnym.

Ekspertka zauważyła, że opady w kraju stają się intensywniejsze: duże ilości wody spadają w krótkim czasie i powodują podtopienia. Jej zdaniem władze lokalne nie mogą zmienić charakteru opadów, ale mogą przygotować się na ich skutki.

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Plan bez środków budżetowych

Babitsky uważa za konieczne utrzymanie i rozbudowę infrastruktury odwadniającej, ponieważ istniejące systemy projektowano dla warunków pogodowych, które już się zmieniają. Wśród możliwych rozwiązań wymieniła wyznaczenie obszarów, na których woda podczas ulewnych deszczy mogłaby tymczasowo gromadzić się bez zagrożenia dla ludzi i mienia, a następnie przenikać do gruntu i uzupełniać warstwy wodonośne.

Jak powiedziała, plan zarządzania ryzykiem powodziowym opublikowano w październiku 2026 roku po ponad sześciu latach. Jednocześnie, jak twierdzi Babitsky, nie przewidziano finansowania budżetowego na jego realizację: dokument zawiera podział odpowiedzialności, ale zakłada dalsze opracowanie odrębnych źródeł finansowania.

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