W Australii były policjant Beau Lamarre-Condon po raz pierwszy złożył zeznania w procesie dotyczącym podwójnego zabójstwa Jessego Bairda i jego nowego partnera Luke’a Daviesa. Oskarżony nie przyznaje się do winy i twierdzi, że działał w samoobronie, informuje ABC News Australia.

Wersja oskarżonego

Według Lamarre-Condona w lutym 2024 roku pojechał on do domu Bairda przy Brown Street w Paddington, aby zabrać swoje rzeczy — deskę surfingową, cenny pierścionek i ubrania. Twierdzi, że w pobliżu kawiarni zobaczył motocykl i sprzęt kuriera Uber Eats oraz założył kask, aby ukryć twarz.

Oskarżony powiedział przysięgłym, że wszedł do domu zapasowym kluczem i szukał swojego mienia w pudełkach. Usłyszawszy hałas przy tylnych drzwiach, według swojej wersji ukrył się na górze. Później zszedł na dół i zobaczył Bairda z nożem. Lamarre-Condon twierdzi, że podczas szarpaniny obawiał się ciosu nożem w szyję, wyjął służbowy pistolet i celowo postrzelił Bairda w ramię, próbując go rozbroić.

Powiedział również, że drugi strzał padł przypadkowo, gdy mężczyźni upadli na podłogę. Lamarre-Condon przyznał odpowiedzialność za śmierć Bairda, jednak utrzymywał, że nie miał zamiaru go zabić.

Zeznania dotyczące Luke’a Daviesa

Były policjant zeznał, że po szarpaninie pistolet odleciał do salonu. Według jego twierdzeń sprawdził stan Bairda i zadzwonił pod numer alarmowy 000, lecz następnie postanowił wyjść na zewnątrz i spróbować zatrzymać karetkę.

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Przy drzwiach, jak powiedział, spotkał Daviesa, który trzymał jego broń. Lamarre-Condon oświadczył, że przykucnął, aby pokazać, iż nie stanowi zagrożenia, jednak podczas dalszej szarpaniny pistolet wystrzelił i trafił Daviesa.

Stanowisko prokuratury

Prokuratura twierdzi, że Lamarre-Condon prześladował prezentera telewizyjnego Bairda, co najmniej dwukrotnie bezprawnie wtargnął do jego domu, a następnie zabił Bairda i Daviesa ze służbowego pistoletu. W sprawie oskarżenie przedstawiło już zeznania lub pisemne oświadczenia około 90 świadków.

Lamarre-Condon zaprzecza również zarzutowi kwalifikowanego bezprawnego wtargnięcia do domu Bairda w sierpniu 2023 roku. Przyznał, że próbował sprawdzić telefon Bairda, ale twierdzi, że przestraszył się i wybiegł z mieszkania, przypadkowo zabierając telefon i portfel.

Sąd usłyszał również, że po śmierci mężczyzn Lamarre-Condon sprzątał miejsce zdarzenia, a później próbował pozbyć się ciał w pokrowcach na deski surfingowe w pobliżu greckiego klasztoru. Cztery dni później oddał się w ręce policji. Przesłuchanie krzyżowe oskarżonego ma być kontynuowane w poniedziałek.

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