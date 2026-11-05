Chińskie rafinerie mogą ograniczyć eksport oleju napędowego w listopadzie do około 800 tys. ton z powodu spadku krajowych zapasów po intensywnych dostawach pod koniec lata. OilPrice informuje o tym, powołując się na traderów, przedstawicieli branży i szacunki Reutersa.

Wcześniejsze wolumeny dostaw

Na początku listopada chińscy przetwórcy sprzedali około 500 tys. ton metrycznych oleju napędowego do załadunku w tym miesiącu. Kontrakty na drugą połowę listopada nie zostały jeszcze ostatecznie uzgodnione, jednak wstępne wyliczenia przewidują łączny wolumen dostaw na poziomie około 800 tys. ton.

Dla porównania, w sierpniu Chiny wyeksportowały 1,33 mln ton oleju napędowego, a we wrześniu — 1,8 mln ton. Oczekiwany wynik za listopad będzie zatem niższy niż wolumeny z dwóch poprzednich miesięcy.

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Kwoty eksportowe

Polityka Chin dotycząca eksportu paliw zmieniała się w ciągu roku. Od kwietnia do lipca władze i rafinerie priorytetowo traktowały zaopatrzenie krajowe, dlatego eksport paliw był ograniczony. W połowie lipca ograniczenia złagodzono, a w sierpniu kraj wyeksportował 6,01 mln ton produktów naftowych — o 12,7% więcej niż rok wcześniej.

W ubiegłym tygodniu Chiny zwiększyły dostępną kwotę eksportową produktów naftowych w czwartym kwartale do 20,44 mln ton, czyli o 44% rok do roku, według GL Consulting. Jednocześnie analitycy firmy zaznaczyli, że dodatkowe kwoty nie oznaczają natychmiastowego wzrostu fizycznych dostaw: plan eksportu na listopad jest nadal korygowany, choć po nowym podziale kwot może zostać zrewidowany w górę.

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