Eksport ropy naftowej, produktów naftowych i skroplonego gazu ziemnego z USA osiągnął rekordowy poziom w 2026 roku w związku ze wzrostem krajowego wydobycia i rozbudową możliwości eksportowych. informuje OilPrice.

Publikacja wiąże zwiększony popyt na amerykańskie surowce energetyczne ze zmianą światowych przepływów handlowych oraz zakłóceniami dostaw z Bliskiego Wschodu, które łączy z wojną w Iranie. Nabywcy preferują również dostawy, które nie przechodzą przez geopolitycznie wrażliwe szlaki morskie, w tym Cieśninę Ormuz i cieśninę Bab al-Mandab.

Udział USA w światowym rynku

Według danych Kpler, na które powołuje się OilPrice, udział amerykańskiej ropy w światowym eksporcie wzrósł z 5% w 2018 roku do 15%. USA stały się również największym na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemnego, wyprzedzając Katar i Australię. W ostatnich miesiącach udział USA w światowym rynku LNG wynosił około 30%, podczas gdy w 2018 roku sięgał 5%.

Na rynku propanu USA, według przytoczonych danych, zapewniły rekordowe 70% światowego eksportu od początku roku. W pierwszej połowie 2026 roku amerykański eksport propanu wzrósł o 11% rok do roku, do 2 mln baryłek dziennie. Eksport etanu w sierpniu osiągnął rekordowe 794 tys. baryłek dziennie, wynika z najnowszych dostępnych danych EIA.

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Konkurencja o rynki

OilPrice zauważa, że bezwzględne wolumeny amerykańskiego eksportu mogą nadal rosnąć dzięki nowym mocom skraplania gazu i rekordowemu wydobyciu ropy. Jednocześnie dalszy wzrost udziału USA w światowym rynku będzie zależał nie tylko od czynników geopolitycznych, lecz także od popytu i konkurencyjności cenowej.

Konkurencję dla amerykańskiej ropy będą wzmacniać Brazylia, Gujana i Kanada. Kanada planuje również zbudować nowy rurociąg naftowy, aby zwiększyć sprzedaż do Azji i zdywersyfikować dostawy poza rynek USA, a także będzie konkurować ze Stanami Zjednoczonymi na rynku LNG. Wśród konkurentów w segmencie skroplonego gazu OilPrice wymienia także Katar, który planuje znacznie rozszerzyć możliwości eksportowe.

Dalszy wzrost eksportu propanu z USA mogą ograniczać restrykcje infrastruktury eksportowej oraz susza w rejonie Kanału Panamskiego związana ze zjawiskiem El Niño.

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