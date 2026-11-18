Eksport Japonii wzrósł w październiku o 20,5% dzięki dostawom chipów — CNBC
Według oficjalnych danych eksport Japonii wzrósł w październiku o 20,5% rok do roku, informuje CNBC. Opublikowane w środę dane pokazały, że tempo wzrostu dostaw przyspieszyło po dwóch miesiącach spowolnienia.
Wynik wyższy od prognoz
Ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekiwali, że japoński eksport wzrośnie w październiku o 20% rok do roku. Faktyczny wynik przewyższył konsensus prognoz o 0,5 punktu procentowego.
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Zrewidowane dane za wrzesień wykazały wzrost eksportu o 16,5% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Tym samym październikowe tempo wzrosło o cztery punkty procentowe względem zrewidowanego wyniku wrześniowego.
Dostawy półprzewodników
Dostawy półprzewodników w październiku wzrosły o niemal 50% rok do roku. CNBC powiązało przyspieszenie całkowitego eksportu ze stabilnymi dostawami chipów.