Według oficjalnych danych eksport Japonii wzrósł w październiku o 20,5% rok do roku, informuje CNBC. Opublikowane w środę dane pokazały, że tempo wzrostu dostaw przyspieszyło po dwóch miesiącach spowolnienia.

Wynik wyższy od prognoz

Ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekiwali, że japoński eksport wzrośnie w październiku o 20% rok do roku. Faktyczny wynik przewyższył konsensus prognoz o 0,5 punktu procentowego.

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Zrewidowane dane za wrzesień wykazały wzrost eksportu o 16,5% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Tym samym październikowe tempo wzrosło o cztery punkty procentowe względem zrewidowanego wyniku wrześniowego.

Dostawy półprzewodników

Dostawy półprzewodników w październiku wzrosły o niemal 50% rok do roku. CNBC powiązało przyspieszenie całkowitego eksportu ze stabilnymi dostawami chipów.

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