Eksport ogniw słonecznych z Chin wzrósł w październiku o 21% rok do roku, do 1,55 mld sztuk. Był to drugi z rzędu miesiąc wzrostu dostaw zagranicznych po czterech miesiącach spadków od maja do sierpnia, informuje OilPrice, powołując się na Bloomberg i dane Generalnej Administracji Celnej Chin.

Odbicie po spadku

Dostawy chińskich ogniw słonecznych za granicę osiągnęły najniższy poziom w lipcu. Eksport ogniw słonecznych i paneli zaczął spadać w maju po tym, jak Pekin zlikwidował od 1 kwietnia 2026 roku zwrot podatku od wartości dodanej dla eksportu produktów fotowoltaicznych.

Likwidacja ulgi zwiększyła koszty eksportu i sprawiła, że chińskie produkty fotowoltaiczne stały się droższe na rynkach międzynarodowych. Chiny planują także od 1 stycznia 2027 roku zakończyć zwrot eksportowego VAT dla produktów akumulatorowych.

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Działania USA i technologie

Według publikacji nabywcy chińskich ogniw słonecznych zwiększają zapasy przed wejściem w życie 4 grudnia nowych amerykańskich środków dotyczących importu polikrzemu dla energetyki słonecznej i jego pochodnych. W sierpniu administracja prezydenta Trumpa ogłosiła minimalne ceny importowe na polikrzem, ogniwa słoneczne, wafle i moduły, a także 15-procentowe cło.

Osobno chińskie władze rozważają kontrolę eksportową lub zakaz dotyczący szeregu technologii produkcji produktów słonecznych. W ubiegłym miesiącu Pekin zaproponował politykę handlową, która może ograniczyć eksport technologii wytwarzania wysokowydajnych produktów słonecznych, w tym ogniw perowskitowych i tandemowych, polikrzemu, wafli oraz ogniw z krystalicznego krzemu.

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