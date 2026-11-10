W Chinach eksport samochodów osobowych wyniósł w październiku 928 tys. sztuk — o 68,5% więcej rok do roku i o 1% więcej niż we wrześniu. Poinformował o tym ECNS, powołując się na dane Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych.

Eksport pojazdów nowej energii

Według danych stowarzyszenia eksport osobowych pojazdów nowej energii osiągnął 582 tys. sztuk. To o 144,7% więcej niż w październiku poprzedniego roku i o 3,9% więcej w porównaniu z wrześniem.

Pojazdy nowej energii stanowiły 62,8% całkowitego eksportu samochodów osobowych z Chin. Ich udział wzrósł o 20 punktów procentowych rok do roku.

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Sprzedaż na rynku krajowym

Jednocześnie detaliczna sprzedaż samochodów osobowych na chińskim rynku krajowym wyniosła w październiku 1,643 mln sztuk. Wskaźnik spadł o 27,1% rok do roku, ale wzrósł o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Detaliczna sprzedaż osobowych pojazdów nowej energii osiągnęła 1,109 mln sztuk: było to o 13,7% mniej niż rok wcześniej, ale o 2,3% więcej niż we wrześniu. Ich udział w detalicznej sprzedaży samochodów osobowych osiągnął rekordowe 67,5% — o 10,5 punktu procentowego więcej rok do roku i o 0,5 punktu procentowego więcej niż we wrześniu.

Sprzedaż samochodów spalinowych spadła o 45% rok do roku. Przedstawiciel stowarzyszenia stwierdził, że wysokie ceny ropy przyspieszały przechodzenie na samochody elektryczne, a aktywny eksport pomagał producentom samochodów rekompensować spadek krajowej sprzedaży detalicznej.

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