Eksport produktów przemysłu maszynowego z Tajwanu w pierwszych 10 miesiącach roku przekroczył 1 bln dolarów tajwańskich. W walucie krajowej osiągnął 1,003 bln dolarów tajwańskich, o 24,4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podaje Taipei Times, powołując się na Tajwańskie Stowarzyszenie Przemysłu Maszynowego.

W przeliczeniu na dolary amerykańskie dostawy produktów przemysłu maszynowego od stycznia do października wyniosły 31,572 mld USD, o 21,8% więcej rok do roku. Stowarzyszenie zasugerowało, że w całym roku wartość eksportu może przekroczyć rekord z 2022 roku, gdy osiągnęła 34,813 mld USD.

Popyt na AI i półprzewodniki

Stowarzyszenie oczekuje dalszego wzrostu branży w bieżącym kwartale. Wśród czynników wymieniło wysoki popyt związany ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami. Wspiera to eksport sprzętu elektronicznego, a także urządzeń do inspekcji i testowania.

Tylko w październiku eksport produktów przemysłu maszynowego z Tajwanu wyniósł 3,593 mld USD, zwiększając się o 35% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Był to 21. kolejny miesiąc wzrostu rok do roku. Główny wkład zapewniły dostawy sprzętu elektronicznego, komponentów do przenoszenia mocy oraz urządzeń inspekcyjnych i testowych.

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Ryzyka dla produkcji obrabiarek

Jednocześnie stowarzyszenie wskazało, że niekorzystny kurs dolara tajwańskiego wobec jena japońskiego i wona południowokoreańskiego nadal wywiera presję na eksport obrabiarek. W październiku ich dostawy wzrosły o 18,5%, do 167 mln USD, jednak w ciągu 10 miesięcy spadły o 0,2%, do 1,659 mld USD.

Wśród innych czynników niepewności stowarzyszenie wymieniło międzynarodową geopolitykę oraz politykę rządu USA dotyczącą sztucznej inteligencji. Wskazało również, że wyższe koszty gruntów i energii elektrycznej na budowę centrów danych, a także długotrwałe procedury zatwierdzania, mogą sprawić, że amerykańskie firmy będą ostrożniejsze w wydatkach kapitałowych.

Największym nabywcą tajwańskich produktów przemysłu maszynowego w pierwszych 10 miesiącach były USA — 8,292 mld USD, czyli 26,3% całego eksportu. Chiny zajęły drugie miejsce z kwotą 6,729 mld USD i udziałem 21,3%, a Singapur trzecie — z 2,339 mld USD, czyli 7,4%.

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