Eksport Korei Południowej od początku roku przekroczył 1 bln dolarów w związku z globalnym boomem inwestycji w chipy do sztucznej inteligencji. Kraj stał się czwartym na świecie, który osiągnął taki wynik, po Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Nowy rekord eksportowy

Próg 1 bln dolarów został przekroczony w czwartek, 19 listopada, poinformowało ministerstwo handlu kraju. Jak podaje Channel NewsAsia, roczny eksport Korei Południowej osiągnął w ubiegłym roku rekordowe 709 mld dolarów.

Czwarta największa gospodarka Azji, gdzie swoje siedziby mają duzi producenci chipów Samsung Electronics i SK Hynix, zwiększa eksport i inwestycje dzięki światowemu popytowi na technologie sztucznej inteligencji.

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Plany rządu i popyt krajowy

Prezydent Lee Jae Myung oświadczył, że osiągnięcia w eksporcie należy przekształcić w zrównoważony rozwój. Jak powiedział, władze zamierzają wzmacniać konkurencyjność kluczowych branż i rozwijać nowe kierunki wzrostu, w tym AI i biotechnologię.

Administracja Lee planuje utworzyć Fundusz Reagowania na Przyszłość o wartości 162,3 bln wonów, czyli 121,94 mld dolarów. Nadwyżkowe wpływy podatkowe z boomu w branży chipów mają zostać skierowane na perspektywiczne gałęzie przemysłu, młodzież, rozwój regionalny i edukację.

Jednocześnie popyt krajowy pozostaje słaby, a wiele gospodarstw domowych nie odczuło jeszcze korzyści ze wzrostu eksportu. Na nastroje konsumentów wpływają wysokie stopy procentowe, ceny oraz znaczna zmienność na krajowym rynku akcji. Minister finansów prognozował w ubiegłym miesiącu, że wzrost gospodarczy przyspieszy w tym roku do środka przedziału 3%, po 1% w ubiegłym roku.

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