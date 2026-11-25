W Korei Południowej eksport kosmetyków, produktów spożywczych, odzieży i towarów kulturalnych od stycznia do czwartku, kiedy łączny eksport kraju po raz pierwszy przekroczył 1 bln dolarów, osiągnął rekordowe 28,65 mld dolarów. To o 21,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i więcej niż ubiegłoroczny roczny wynik wynoszący 27,02 mld dolarów — podaje Korea Herald, powołując się na dane Koreańskiej Służby Celnej.

Kosmetyki stanowią niemal połowę eksportu

Największy udział w eksporcie dóbr konsumpcyjnych miały produkty kosmetyczne — 13,65 mld dolarów. Ich dostawy wzrosły o 34,6% rok do roku i zapewniły 47,6% całkowitego eksportu tej grupy towarów. W 2025 roku wyeksportowano kosmetyki o wartości 11,61 mld dolarów, co stanowiło 43% takiego eksportu.

Zagraniczne dostawy koreańskich produktów spożywczych wzrosły o 9,3% — do 10,94 mld dolarów. Do wzrostu przyczyniła się sprzedaż ramyeonu — koreańskiego makaronu instant — oraz owoców morza.

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USA wyprzedziły Chiny pod względem zakupów

Eksport towarów modowych wyniósł 3,13 mld dolarów, o 14% więcej niż rok wcześniej. Dostawy towarów kulturalnych, w tym albumów muzycznych i książek, wzrosły o 36,5% — do 920 mln dolarów.

Największym nabywcą południowokoreańskich dóbr konsumpcyjnych zostały USA, które zaimportowały je za 5,69 mld dolarów. Chiny kupiły takich produktów za 5,1 mld dolarów, a Japonia — za 2,9 mld dolarów. USA po raz pierwszy od 22 lat wyprzedziły Chiny pod względem wartości zakupów tej kategorii towarów z Korei Południowej.

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